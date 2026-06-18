Mercato - OM : La décision qui n'annonce rien de bon pour les prochains recrutements

La sanction de l'UEFA est tombée et l'OM a évité le pire. Alors que le club phocéen pourra disputer la Coupe d'Europe, il n'empêche que l'avenir est loin d'être radieux. En effet, la direction marseillaise a pris certains engagements auprès de l'UEFA concernant ses finances, ce qui va avoir un impact considérable sur les recrutements à venir à l'OM.
N'ayant pas respecté ses engagements financiers avec l'UEFA, l'OM était sous le coup d'une terrible sanction. Accusant un énorme déficit, le club phocéen risquait notamment une exclusion de la Coupe d'Europe. Alors qu'on a retenu son souffle à Marseille, le verdict a fini par tomber ce mercredi. Et l'OM l'a échappé belle, écopant d'une amende de 10M€ ainsi que d'une exclusion de la Coupe d'Europe avec sursis. Les Marseillais s'en sortent bien, même s'il y aura certaines conséquences...
« Il faudra une discipline financière plus forte, de la rigueur dans les choix sportifs »
Afin d'éviter une sanction trop lourde de l'UEFA, l'OM a pris certains engagements. De quoi impacter notamment les prochains recrutements. En effet, pour La Provence, une source proche du club phocéen a expliqué : « Frank McCourt et Stéphane Richard ont pris de nouveaux engagement auprès de l'UEFA, qui vont nécessiter un travail important au cours des prochains mois. Il faudra une discipline financière plus forte, de la rigueur dans les choix sportifs, plus de rationalité et une vraie solidité économique. Si ces engagements ne sont pas respectés, il n'y aura pas de deuxième fois ».
« Le club poursuivra les efforts nécessaires afin de respecter l’ensemble de ses engagements »
Dans un communiqué publié ce mercredi, l'OM a d'ailleurs réagi à sa sanction. Le club phocéen a alors écrit : « L’Olympique de Marseille prend acte de la décision rendue ce jour par l’Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA. Cette décision permet au club et à ses supporters de participer à l'UEFA Europa League lors de la saison 2026-2027. Elle constitue surtout un rappel de la responsabilité qui est aujourd'hui la nôtre : elle s’accompagne d’exigences importantes et engage pleinement l’Olympique de Marseille. Le club poursuivra les efforts nécessaires afin de respecter l’ensemble de ses engagements et de répondre aux conditions exprimées par l’UEFA. L’Olympique de Marseille demeure pleinement mobilisé pour poursuivre son développement sur des bases sportives, économiques et financières solides et durables ».