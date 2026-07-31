Michael Olise fait rêver le Real Madrid : «J’ai éclaté de rire», la nouvelle réponse du Bayern Munich pour son transfert !

Pierrick Levallet

Sensationnel avec le Bayern Munich la saison passée et rayonnant avec l’équipe de France à la Coupe du monde 2026, Michael Olise s’est mis à faire rêver quelques cadors européens sur le mercato. Le Real Madrid était notamment intéressé par ses services cet été. Le club bavarois a toutefois lâché une nouvelle réponse pour sceller l’avenir du joueur de 24 ans.

Michael Olise a marqué les esprits la saison passée. Que ce soit avec le Bayern Munich ou avec l’équipe de France pendant la Coupe du monde 2026, le joueur de 24 ans a été flamboyant. Alors forcément, certains cadors européens se sont mis à le convoiter sur le mercato. Florentino Pérez rêvait notamment de le faire venir au Real Madrid pour l’associer à Kylian Mbappé. Seulement, le Bayern Munich n’est pas vendeur. Et le club bavarois a lâché une nouvelle réponse par l’intermédiaire d’Uli Hoeness.

«Même si l’empereur de Chine venait, nous ne lui parlerions pas d’Olise» « J’ai éclaté de rire. Il lui reste encore trois ans de contrat, donc pour moi, ce n’est absolument pas un sujet. Même si l’empereur de Chine venait, nous ne lui parlerions pas d’Olise. C'est la même chose pour Luis Díaz. Nous avons le meilleur trio offensif du monde avec Olise, Díaz et Kane. L'idée même de vendre l'un d'entre eux ne nous effleurerait pas l'esprit » a confié le membre du conseil de surveillance du Bayern Munich à Sport1.

«On n'a reçu ni lettre, ni fax, ni appel du Real Madrid» Ces propos confirment la position globale des pensionnaires de la Bundesliga pour Michael Olise. « Oui, bien sûr qu’Olise va rester. On n'a reçu ni lettre, ni fax, ni appel du Real Madrid. C’est étonnant de voir tout ce qui peut finir par se répandre quand on connaît soi-même la vérité. C’est assez intéressant. Honnêtement, j’ai perdu le compte du nombre de fois où des amis m’ont posé la question. Mais pas une seule personne ne m’a dit : "Si quelqu’un t’offre 200 millions d’euros, tu dois lui vendre". Une prolongation de contrat ? Il lui reste encore trois ans, c'est une question à poser à nos dirigeants » avait expliqué Jan-Christian Dreesen récemment.