Mercato - Le PSG est sous le charme : Ce gardien qui risque de mettre Lucas Chevalier à la porte !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a un peu moins d’un an, le PSG officialisait le transfert de Lucas Chevalier qui animait à l’époque le mercato du champion d’Europe. Pour 40M€ ; hors bonus, l’international français à l’époque âgé de 23 ans s’installait dans la capitale au poste de gardien numéro un. La dynamique a bien changé depuis au point où il se trouve même menacé par un départ aujourd’hui au vu de la tournure prise par les évènements dans le feuilleton Zion Suzuki (23 ans).

« C’est une immense joie pour moi de rejoindre le Paris Saint-Germain, je vais porter ce maillot avec amour et ambition. C’est un club ambitieux, et j’ai hâte de rencontrer les supporters. Je suis un gamin qui réalise son rêve, celui de jouer pour un très grand club. Et que ce soit Paris, le club de la capitale, ça a encore plus de sens pour moi. J’ai hâte de voir les supporters au Parc, je donnerai le meilleur de moi-même. Ensemble, on gagnera de nombreux titres. Ici c’est Paris ! ». Lors de la première quinzaine d’août 2025, le Paris Saint-Germain parvenait à trouver un accord avec les dirigeants du LOSC pour le transfert de Lucas Chevalier qui aboutissait grâce à une indemnité fixe de 40M€ et divers bonus faisant grimper l’opération à 55M€. Néanmoins, malgré les titres raflés depuis sa signature à savoir la Supercoupe d’Europe, la Coupe intercontinentale, le Trophée des champions, la Ligue 1 et la Ligue des champions, la situation individuelle de Chevalier n’est pas florissante.

Lucas Chevalier relégué au second plan au PSG Le portier de 24 ans avait débuté la saison 2025/2026 dans la peau du gardien titulaire du PSG, remplaçant de Gianluigi Donnarumma parti à Manchester City. Les premières semaines de l’international français au club de la capitale ont été mitigées entre bonnes prestations et boulettes qui ont coûté des points au PSG comme à Marseille et à Monaco en septembre et novembre. Finalement, Luis Enrique prenait la décision d’installer Matvey Safonov dans les buts parisiens et plus rien n’était pareil à partir de ce moment pour l’international français qui en plus d’avoir été rétrogradé dans la hiérarchie des gardiens au PSG, l’a aussi été en sélection jusqu’à ne pas participer à la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Et maintenant ? Cela fait quelques jours que le nom de Zion Suzuki anime l’actualité mercato du Paris Saint-Germain. L’international japonais de 23 ans a gardé les cages des Samurai Blue pendant le Mondial américain avec une élimination en 1/16ème de finale contre le Brésil (1-2).

Zion Suzuki s’est distingué à la Coupe du monde avec le Japon Zion Suzuki s’est engagé il y a deux ans de cela en faveur de Parme grâce à un transfert convenu avec les Urawa Red Diamonds au terme d’une saison en prêt concluante à Saint-Trond. Cette aventure belge a eu le mérite de convaincre les dirigeants du club d’Emilie-Romagne. Deux saisons plus tard, sa cote a grimpé sur le marché et notamment grâce à son exposition sur la plus belle scène mondiale. La Juventus, qui semblait être particulièrement intéressée par son recrutement, offrirait une concurrence de moins en moins rude au PSG dans la course à la signature de Suzuki si l’on se fie aux informations de Marc Mechenoua. Ce vendredi, le journaliste d’Onze Mondial affirme que le PSG aurait un boulevard pour le recrutement de Suzuki et connaîtrait même le prix à payer afin de s’attacher ses services.