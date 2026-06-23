Dembélé à la Coupe du Monde : «Vous allez lui lâcher les baskets», Deschamps répond cash aux journalistes !

Après un premier match moyen face au Sénégal, Ousmane Dembélé était sous le feu des critiques. Mais contre l'Irak, le numéro 7 de l'équipe de France s'est illustré avec un but et une passe décisive. Interrogé sur son numéro 7 après la victoire des Bleus lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde, Didier Deschamps a fait passer un message clair aux journalistes.
Pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a battu le Sénégal (3-1). Si Kylian Mbappé et Michael Olise se sont illustrés aux avant-postes, Ousmane Dembélé a réalisé un match plutôt timide. Ce qui a suscité de l'inquiétude chez certains journalistes, se demandant s'il allait réussir à lancer véritablement sa compétition en jouant à un poste différent qu'au PSG. Alors que son numéro 7 a inscrit un but et délivré une passe décisive contre l'Irak (3-0), Didier Deschamps a tenu à mettre les points sur les i.
«Ous n’a pas de souci»
« Ous n’a pas de souci, il a confiance en lui. Il veut animer un peu les débats, si ce n’est pas lui ça sera un autre de toute façon. Il a des repères à retrouver aussi, différents d’avec son club. Déjà sur le plan athlétique, il est de mieux en mieux. Avec le ballon, il n’a pas trop de souci », a balancé Didier Deschamps au micro de M6.
«Ce n’est pas quelqu’un qui doute»
Relancé sur Ousmane Dembélé, Didier Deschamps a fait passer un message clair aux journalistes : « Cette prestation peut-elle faire du bien à Ousmane Dembélé ? A vous peut-être, vous allez lui lâcher les baskets peut-être, trouver une autre cible. Il n’y a pas de souci avec Ousmane. Il doit se réadapter à un système dans lequel il ne joue pas toute l’année. À partir du moment où Ousmane se sent bien physiquement, et c’est le cas, ce sont juste des ajustements. Ce n’est pas quelqu’un qui doute non plus, mais c’est important d’avoir fait ce qu’il a fait aujourd’hui, parce que c’est un joueur décisif. C’est très bien pour lui et pour l’équipe de France ».