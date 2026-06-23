Dembélé à la Coupe du Monde : «Vous allez lui lâcher les baskets», Deschamps répond cash aux journalistes !

Amadou Diawara

Après un premier match moyen face au Sénégal, Ousmane Dembélé était sous le feu des critiques. Mais contre l'Irak, le numéro 7 de l'équipe de France s'est illustré avec un but et une passe décisive. Interrogé sur son numéro 7 après la victoire des Bleus lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde, Didier Deschamps a fait passer un message clair aux journalistes.

Pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a battu le Sénégal (3-1). Si Kylian Mbappé et Michael Olise se sont illustrés aux avant-postes, Ousmane Dembélé a réalisé un match plutôt timide. Ce qui a suscité de l'inquiétude chez certains journalistes, se demandant s'il allait réussir à lancer véritablement sa compétition en jouant à un poste différent qu'au PSG. Alors que son numéro 7 a inscrit un but et délivré une passe décisive contre l'Irak (3-0), Didier Deschamps a tenu à mettre les points sur les i.

«Ous n’a pas de souci» « Ous n’a pas de souci, il a confiance en lui. Il veut animer un peu les débats, si ce n’est pas lui ça sera un autre de toute façon. Il a des repères à retrouver aussi, différents d’avec son club. Déjà sur le plan athlétique, il est de mieux en mieux. Avec le ballon, il n’a pas trop de souci », a balancé Didier Deschamps au micro de M6.