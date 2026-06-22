Deschamps a tranché pour Zaïre-Emery : Ça sent mauvais pour lui à la Coupe du monde !

Axel Cornic

A seulement 20 ans, Warren Zaïre-Emery a déjà remporté sa deuxième Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Ses prestations ont été impressionnantes, au milieu de terrain comme au poste de latéral droit où Luis Enrique l’a souvent essayé, mais pour le moment elles ne semblent pas avoir convaincu Didier Deschamps.

L’ascension fulgurante de Warren Zaïre-Emery continue. Le prodige du PSG semblait rencontrer une première période délicate dans sa jeune carrière, mais il a su donner une réponse forte avec des prestations plus que convaincantes. Et pas seulement au milieu de terrain, son poste de formation, puisqu’il a également su faire oublier un certain Acharf Hakimi au printemps.

Où est Warren Zaïre-Emery ? Désormais, tout le monde attend qu’il franchisse un nouveau palier en équipe de France. Appelé par Didier Deschamps, il dispute en effet sa toute première Coupe du monde et il pourrait bien la remporter, puisque les Bleus sont annoncés parmi les grands favoris. Mais pour le moment, on ne l’a pas vu. Zaïre-Emery était en effet remplaçant lors du premier match contre le Sénégal (3-1) et n’est pas entré en jeu. On s’attend à le voir contre un adversaire plus abordable comme l’Irak, mais ses fans pourraient bien déchanter.