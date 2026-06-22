Coupe du monde 2026 - France/Irak : Les choix forts décidés par Didier Deschamps, et ça ne va pas faire que des heureux !

Axel Cornic

L’équipe de France poursuit son aventure à la Coupe du monde 2026, avec un deuxième match de poule contre l’Irak programmé pour ce lundi. Le sélectionneur Didier Deschamps devrait vraisemblablement faire tourner son effectif, mais certains joueurs pourraient tut de même rester sur le côté.

Vainqueurs en 2018 et finalistes malheureux en 2022, les Français ont débuté leur Coupe du monde 2026 de la meilleure des manières. Le premier match contre le Sénégal s’est conclu sur une victoire (3-1), avec notamment un doublé de Kylian Mbappé et une prestation de patron de Michael Olise, qui surfe sur le succès rencontré cette saison avec son club du Bayern Munich. Mais ce n’est que le début...

« Rayan Cherki ne devrait pas débuter » Place désormais à l’Irak, deuxième adversaire de l’équipe de France en cette Coupe du monde 2026. Un adversaire assez modeste qui va permettre à Didier Deschamps de faire tourner et laisser quelques cadres souffler. Mais si certains pensaient voir Rayan Cherki dès le début de la rencontre, le sélectionneur tricolore semble avoir pris une autre décision. « Rayan Cherki ne devrait pas débuter » nous a appris Loïc Tanzi, qui suit les Bleus pour L’Equipe, à quelques heures de cette rencontre.