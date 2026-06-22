Équipe de France : Un transfert à 222M€ pour Michael Olise après la Coupe du monde ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Michael Olise vit sa première Coupe du monde avec l’équipe de France. L’attaquant latéral de 24 ans fait tourner bien des têtes tant sous le maillot des Bleus qu’avec la tunique du Bayern Munich en club où il est lié par contrat jusqu’en juin 2029. Pas de quoi donner froid aux yeux du président du Real Madrid Florentino Pérez qui, selon le journaliste Roberto Gomez, pourrait mettre sur pied une opération historique pour son transfert.

La Coupe du monde bat son plein depuis 10 jours désormais. L’occasion pour les 48 nations participantes d’au moins faire leur entrée en lice voire pour certaines d’effectuer le deuxième match de poules. L’équipe de France tentera de rester sur sa dynamique de victoires enclenchée mardi dernier contre le Sénégal au MetLife Stadium (3-1) ce lundi soir au Lincoln Financial Field de Philadelphie. Les Bleus seront opposés à l’Irak avec à nouveau un Michael Olise aligné dans le onze de départ de Didier Deschamps si l’on se fie aux dernières tendances.

«Le Real Madrid sait que s’il veut Olise, il devra débourser au moins 222 millions d’euros» Passeur décisif pour Kylian Mbappé contre les Lions de la Teranga après avoir signé un triplé quelques jours plus tôt en préparation de ce Mondial 2026 sur le continent américain contre l’Irlande du Nord (3-1), Michael Olise est annoncé dans le viseur du Real Madrid depuis quelques jours désormais. Son nom avait notamment été cité pendant les élections présidentielles du club merengue précédant la réélection de Florentino Pérez. Et bien que le Bayern Munich s’oppose publiquement et en coulisses fermement à une vente d’Olise, l’ailier droit des Bleus de 24 ans demeure une piste chaude pour le comité directeur madrilène et ce, pour une opération historique selon Roberto Gomez. « La seule chose que j’ai dite, et que je réaffirme ici, c’est que le joueur que veut le Real Madrid, c’est Olise, et que le Real Madrid sait que s’il veut Olise, il devra débourser au moins 222 millions d’euros ». Un prix rappelant l’indemnité de transfert de Neymar de Barcelone au PSG en 2017.