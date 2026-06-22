Équipe de France - Le malaise Ousmane Dembélé : Johan Micoud s’agace dans L’EQUIPE du Soir !

Pierrick Levallet

Depuis le début de la Coupe du monde 2026, un malaise règne autour d’Ousmane Dembélé en équipe de France. Le Ballon d’Or 2025 n’évolue pas au même poste qu’au PSG, et cela se ressent dans ses performances. Johan Micoud s’est d’ailleurs agacé du positionnement de l’attaquant de 27 ans dans L’Equipe du Soir.

Un certain malaise entoure Ousmane Dembélé depuis le début de cette Coupe du monde 2026. L’attaquant du PSG n’évolue pas vraiment au même niveau en équipe de France qu’en club. Il faut dire que le Ballon d’Or 2025 ne figure pas au même poste que chez les Rouge-et-Bleu, puisque la pointe de l’attaque des Bleus est occupée par Kylian Mbappé. Ce débat agace toutefois Johan Micoud, qui n’a pas hésité à le faire savoir dans L’Equipe du Soir.

«On n’aura jamais le joueur du PSG s’il ne joue pas à son poste» « Dembélé est devenu Ballon d’Or parce qu’il a joué avant-centre. Sinon il n’aurait jamais été Ballon d’Or. Dans la position dans laquelle on le met là, il n’aurait jamais été Ballon d’Or. Donc si on attend le joueur du PSG, on ne l’aura jamais s’il ne joue pas à son poste. Avant je le voyais sur un côté droit où il faisait plein de différences mais ne marquait pas beaucoup. Et quand on l’a mis dans l’axe, il est devenu le joueur qui est allé chercher le Ballon d’Or » a pesté l’ancien milieu offensif dans l’émission de La Chaîne L’Equipe.