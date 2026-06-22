«Je m'en souviendrai toute ma vie» : Le jour où l'équipe de France a dégoûté une star à la Coupe du monde

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France a vécu une nouvelle épopée mondiale jusqu'en finale de la dernière Coupe du monde Qatar. Cette aventure a entre autres été rendue possible par un succès face à l'Angleterre d'Harry Kane, malheureux tireur de penalty qu'il a manqué face à Hugo Lloris. Les Three Lions prenaient alors la porte, une amertume que Kane a gardé en bouche un bon moment.

Le 10 décembre 2022, l'équipe de France validait son billet pour la demi-finale de la Coupe du monde au Qatar. Et ce, grâce à une victoire acquise face à l'Angleterre sur le score de 2 buts à 1. Des réalisations signées Aurélien Tchouaméni et Olivier Giroud. Du côté de l'Angleterre, c'est Harry Kane qui a marqué l'unique but anglais. Mais ce dernier aurait pu doubler la mise si sa tentative sur penalty n'avait pas fini sa course au dessus de la transversale d'Hugo Lloris. Un échec qui l'a hanté un bon moment. « Quand on est si près du but et qu'on n'y parvient pas, c'est un sentiment accablant. Après notre élimination face aux Français, on avait été profondément touchés. J'avais mis plusieurs semaines à me remettre de ce raté sur penalty. Je m'en souviendrai probablement toute ma vie. C'était vraiment difficile de tourner la page ».

«Ce penalty manqué fait partie des plus grosses déceptions de ma carrière» Pendant son entrevue avec le Journal du Dimanche, Harry Kane a pris le temps de souligner la manière employée pour surmonter cette épreuve il y a presque 4 ans de cela. « Ma seule thérapie a été de rejouer rapidement avec mon club de l'époque [Tottenham, NDLR]. Au bout de quelques semaines, j'étais parvenu à passer à autre chose. Ce penalty manqué fait partie des plus grosses déceptions de ma carrière, mais chaque professionnel de haut niveau connaît des hauts et des bas. Il faut savoir l'accepter et assumer ses erreurs ».