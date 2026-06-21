Équipe de France : Deschamps l’a choisi pour la Coupe du Monde, «j’étais mort de rire» !

Comme à chaque compétition majeure, Didier Deschamps a dû composer sa liste pour sélectionner les joueurs qui disputent cet été la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur français a décidé de faire appel à Manu Koné. Alors que la maman du milieu de terrain a bien célébré cette convocation, le joueur de l’AS Rome a avoué que cette scène l’avait fait beaucoup rire.
Une sélection émouvante. Appelé pour la première fois en équipe de France il y a deux ans, Manu Koné a été convoqué par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde cet été. Au moment de sa sélection, la famille du joueur a été filmée afin de voir leur réaction. La maman du joueur de 25 ans a notamment remercié chaleureusement le sélectionneur français tout en dansant dans le salon. Une réaction qui a beaucoup amusé le milieu de l’AS Rome.
« J’étais mort de rire »
« J’étais mort de rire (Il rigole encore). On n’imagine jamais vivre un moment pareil. Elle aussi était submergée par l’émotion. Pour elle, c’était logique de remercier le coach. Ça m’a énormément touché. Toute ma famille était réunie chez moi à Paris. Depuis tout petit, ils ont toujours été là. Mes frères, mes sœurs, mes beaux-frères, mes belles-sœurs… Chacun trouvait du temps pour m’emmener à l’entraînement ou à l’aéroport. Cette Coupe du monde, c’est aussi leur réussite », a ainsi confié Manu Koné dans les colonnes du Parisien.
« On est huit enfants et je suis l’avant-dernier »
« Dans une famille, on n’a pas tous la chance de réussir, de vivre ses rêves comme moi je les vis aujourd’hui. On est huit enfants et je suis l’avant-dernier. Je dois rester humble, continuer à travailler, me battre pour moi mais aussi pour eux. C’est une bénédiction que je sois joueur professionnel. Je vis aujourd’hui de ma passion. Je veux leur rendre tout ce qu’ils m’ont donné depuis petit, alors qu’ils n’avaient pas forcément beaucoup de moyens », conclut Manu Koné.