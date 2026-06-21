Équipe de France : Deschamps l’a choisi pour la Coupe du Monde, «j’étais mort de rire» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme à chaque compétition majeure, Didier Deschamps a dû composer sa liste pour sélectionner les joueurs qui disputent cet été la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur français a décidé de faire appel à Manu Koné. Alors que la maman du milieu de terrain a bien célébré cette convocation, le joueur de l’AS Rome a avoué que cette scène l’avait fait beaucoup rire.

Une sélection émouvante. Appelé pour la première fois en équipe de France il y a deux ans, Manu Koné a été convoqué par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde cet été. Au moment de sa sélection, la famille du joueur a été filmée afin de voir leur réaction. La maman du joueur de 25 ans a notamment remercié chaleureusement le sélectionneur français tout en dansant dans le salon. Une réaction qui a beaucoup amusé le milieu de l’AS Rome.

« J’étais mort de rire » « J’étais mort de rire (Il rigole encore). On n’imagine jamais vivre un moment pareil. Elle aussi était submergée par l’émotion. Pour elle, c’était logique de remercier le coach. Ça m’a énormément touché. Toute ma famille était réunie chez moi à Paris. Depuis tout petit, ils ont toujours été là. Mes frères, mes sœurs, mes beaux-frères, mes belles-sœurs… Chacun trouvait du temps pour m’emmener à l’entraînement ou à l’aéroport. Cette Coupe du monde, c’est aussi leur réussite », a ainsi confié Manu Koné dans les colonnes du Parisien.