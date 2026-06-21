Equipe de France : «C'en est fini de Dembélé», un scénario catastrophe est évoqué sur RMC !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France s'apprête à passer la seconde dans ce Groupe I avec l'opposition face à l'Irak lundi soir. Un match importantissime pour une qualification en 1/16ème de finale, mais aussi pour Ousmane Dembélé qui doit marquer les esprits de par son statut de Ballon d'or. Une non-titularisation pourrait s'avérer être catastrophique pour la suite selon Pascal Dupraz.

J-1 avant le match 2 de cette phase de poules de Coupe du monde 2026 de l'équipe de France. Après avoir disposé du Sénégal pour son entrée en lice (3-1 au MetLife Stadium), les hommes de Didier Deschamps ont rendez-vous lundi soir à 23h, heure française, au Lincoln Financial Field pour faire en sorte de valider son billet pour la phase à élimination directe de ce Mondial. Les Bleus seront opposés à l'Irak avec une titularisation d'Ousmane Dembélé malgré le turnover pressenti ?

«Pour ça, il faut qu'il joue, qu'il faut qu'il retrouve ses sensations» Pascal Dupraz en est persuadé. Bien que sa prestation face au Sénégal n'ait pas été aboutie et qu'il ait été la cible de plusieurs critiques, Ousmane Dembélé sera un élément incontournable d'un potentiel sacre des Bleus sur le sol américain. « Une chose qu'on doit absolument prendre en compte, comme beaucoup de joueurs en équipe de France mais lui plus particulièrement, sur un seul geste Dembélé peut déverrouiller un cadenas fermé à triple tour. La France a besoin d'un grand Dembélé pour gagner la Coupe du monde. Pour ça, il faut qu'il joue, qu'il faut qu'il retrouve ses sensations ».