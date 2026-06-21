Equipe de France : «C'en est fini de Dembélé», un scénario catastrophe est évoqué sur RMC !

L'équipe de France s'apprête à passer la seconde dans ce Groupe I avec l'opposition face à l'Irak lundi soir. Un match importantissime pour une qualification en 1/16ème de finale, mais aussi pour Ousmane Dembélé qui doit marquer les esprits de par son statut de Ballon d'or. Une non-titularisation pourrait s'avérer être catastrophique pour la suite selon Pascal Dupraz.
J-1 avant le match 2 de cette phase de poules de Coupe du monde 2026 de l'équipe de France. Après avoir disposé du Sénégal pour son entrée en lice (3-1 au MetLife Stadium), les hommes de Didier Deschamps ont rendez-vous lundi soir à 23h, heure française, au Lincoln Financial Field pour faire en sorte de valider son billet pour la phase à élimination directe de ce Mondial. Les Bleus seront opposés à l'Irak avec une titularisation d'Ousmane Dembélé malgré le turnover pressenti ?
«Pour ça, il faut qu'il joue, qu'il faut qu'il retrouve ses sensations»
Pascal Dupraz en est persuadé. Bien que sa prestation face au Sénégal n'ait pas été aboutie et qu'il ait été la cible de plusieurs critiques, Ousmane Dembélé sera un élément incontournable d'un potentiel sacre des Bleus sur le sol américain. « Une chose qu'on doit absolument prendre en compte, comme beaucoup de joueurs en équipe de France mais lui plus particulièrement, sur un seul geste Dembélé peut déverrouiller un cadenas fermé à triple tour. La France a besoin d'un grand Dembélé pour gagner la Coupe du monde. Pour ça, il faut qu'il joue, qu'il faut qu'il retrouve ses sensations ».
«S'il l'enlève aujourd'hui, il casse Dembélé jusqu'à la fin de la compétition, il le brise»
L'entraîneur et consultant pour RMC a profité de son passage dans l'émission Les Grandes Gueules du Sport pour faire savoir à Didier Deschamps qu'il pourrait tout bonnement briser Ousmane Dembélé en ne le titularisant pas cet été. « Reposez-nous la question après le match de l'équipe de France contre l'Irak. C'est un faux débat, tu ne peux pas te passer de ce joueur-là. Deschamps n'oubliez pas qu'il est fidèlé, s'il l'enlève aujourd'hui, il casse Dembélé jusqu'à la fin de la compétition, il le brise. C'en est fini de Dembélé ». a conclu Pascal Dupraz ce dimanche. Selon les informations de l'envoyé spécial de beIN SPORTS Clément Grèzes, Kylian Mbappé devrait être titularisé à la pointe de l'attaque des Bleus face à l'Irak avec Ousmane Dembélé sur le couloir droit.