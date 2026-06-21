Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé : «On doit lui dérouler le tapis rouge», le débat qui rend Rohff complètement dingue

Double champion d'Europe avec le PSG dans une position de numéro 9 qui lui a permis de gonfler ses statistiques avec une impression visuelle importante sur le terrain, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'or 2025. Cependant, il n'est pas utilisé de la même manière par Didier Deschamps en équipe de France puisque le capitaine Kylian Mbappé évolue dans le même secteur de jeu. De quoi faire sortir de ses gonds Rohff qui, après avoir poussé un premier coup de gueule sur ses réseaux sociaux, a pris la parole sur les ondes de RMC pour l'After Foot.
L'équipe de France a disputé sa première rencontre de cette Coupe du monde 2026 mardi contre le Sénégal au MetLife Stadium (3-1). Une entrée en lice réussie grâce à un doublé signé Kylian Mbappé et la première réalisation de Bradley Barcola dans un Mondial et ce, dès sa première apparition. Ousmane Dembélé n'a une fois de plus pas été aligné à la pointe de l'attaque des Bleus, une position réservée à Kylian Mbappé depuis de longs mois au grand dam de Rohff qui a réglé ses comptes sur X samedi. « L’équipe de France a la chance d’avoir un BALLON D’OR avec 2 champions league en club et ils le prennent de haut lui donnant le rôle de valet au service de Mbappé alors qu’il n’a absolument rien à lui envier. C’est insupportable ! »
«C'est la façon avec laquelle on le positionne en équipe de France qui m'a un peu révolté»
Invité à s'exprimer dans les nuits de l'After sur les ondes de RMC ces dernières heures, Rohff en a rajouté une couche sur sa position tranchée concernant les positionnements d'Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé en équipe de France. « Je suis un fervent supporter du PSG, on est quand même obligé de rappeler qu'il est Ballon d'or. Qu'il est champion d'Europe pour une deuxième année consécutive. Il n'y a pas à comparer en fait. Ce n'est pas comparable. Il y en a un qui est Ballon d'or et l'autre qui ne l'est pas. Le Ballon d'or reste la distinction la plus prestigieuse pour un footballeur. Le dernier en date à l'avoir, c'est Dembélé. Il n'y a qu'un seul Ballon d'or en équipe de France, il a été le meilleur joueur de la Ligue des champions aussi (en 2025). C'est la façon avec laquelle on le positionne en équipe de France qui m'a un peu révolté ».
«On doit lui dérouler le tapis rouge et l'équipe de France doit jouer au service de Dembélé»
« Dembélé a obtenu tous ses résultats au poste d'avant-centre, celui qu'occupe actuellement Mbappé, que je trouve bon. C'est un serial buteur, mais malgré ses buts, il a des soucis dans le jeu avec son club. J'ai trouvé qu'on le prenait un peu de haut. En gros c'est 'démerde toi, on te donne cette place là, essaie de la sublimer et joue à droite'. Normalement, pour moi, on doit lui dérouler le tapis rouge et l'équipe de France doit jouer au service de Dembélé. Je suis un défenseur de la méritocratie. Il mérite et c'en est un autre qui profite, c'est relou ». a confié Rohff pendant l'émission qui réunissait Nicolas Jamain, Walid Acherchour et Kevin Diaz. Reste à savoir si le sélectionneur Didier Deschamps va opérer des changements dans sa composition d'équipe pour l'Irak lundi soir (coup d'envoi à 23 heures, heure française).