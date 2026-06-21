Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé : «On doit lui dérouler le tapis rouge», le débat qui rend Rohff complètement dingue

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Double champion d'Europe avec le PSG dans une position de numéro 9 qui lui a permis de gonfler ses statistiques avec une impression visuelle importante sur le terrain, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'or 2025. Cependant, il n'est pas utilisé de la même manière par Didier Deschamps en équipe de France puisque le capitaine Kylian Mbappé évolue dans le même secteur de jeu. De quoi faire sortir de ses gonds Rohff qui, après avoir poussé un premier coup de gueule sur ses réseaux sociaux, a pris la parole sur les ondes de RMC pour l'After Foot.

L'équipe de France a disputé sa première rencontre de cette Coupe du monde 2026 mardi contre le Sénégal au MetLife Stadium (3-1). Une entrée en lice réussie grâce à un doublé signé Kylian Mbappé et la première réalisation de Bradley Barcola dans un Mondial et ce, dès sa première apparition. Ousmane Dembélé n'a une fois de plus pas été aligné à la pointe de l'attaque des Bleus, une position réservée à Kylian Mbappé depuis de longs mois au grand dam de Rohff qui a réglé ses comptes sur X samedi. « L’équipe de France a la chance d’avoir un BALLON D’OR avec 2 champions league en club et ils le prennent de haut lui donnant le rôle de valet au service de Mbappé alors qu’il n’a absolument rien à lui envier. C’est insupportable ! »

«C'est la façon avec laquelle on le positionne en équipe de France qui m'a un peu révolté» Invité à s'exprimer dans les nuits de l'After sur les ondes de RMC ces dernières heures, Rohff en a rajouté une couche sur sa position tranchée concernant les positionnements d'Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé en équipe de France. « Je suis un fervent supporter du PSG, on est quand même obligé de rappeler qu'il est Ballon d'or. Qu'il est champion d'Europe pour une deuxième année consécutive. Il n'y a pas à comparer en fait. Ce n'est pas comparable. Il y en a un qui est Ballon d'or et l'autre qui ne l'est pas. Le Ballon d'or reste la distinction la plus prestigieuse pour un footballeur. Le dernier en date à l'avoir, c'est Dembélé. Il n'y a qu'un seul Ballon d'or en équipe de France, il a été le meilleur joueur de la Ligue des champions aussi (en 2025). C'est la façon avec laquelle on le positionne en équipe de France qui m'a un peu révolté ».