Kylian Mbappé dévoile son «but préféré en équipe de France», la réponse va vous surprendre

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ca y est. Il aura fallu attendre l'entrée en lice de l'équipe de France dans cette Coupe du monde 2026 pour que Kylian Mbappé égale puis dépasse le bilan de buts d'Olivier Giroud sous le maillot tricolore. Un nouveau record a été établi par le capitaine des Bleus. L'occasion pour lui de revenir sur ses plus belles réalisations depuis ses débuts en 2017 avec une surprise sur la première marche du podium.

En mars 2022, l'équipe de France affrontait l'Afrique du sud. L'occasion pour Kylian Mbappé d'inscrire un doublé lors de cette victoire sur le score de 5 buts à 0. Avant son penalty, le champion du monde décochait une frappe enroulée splendide sur un service d'Antoine Griezmann. Un souvenir qu'il chérit quatre ans plus tard en estimant même que c'est sa plus belle réalisation sous le maillot des Bleus. « Celui-là est beau. Grizou (ndlr Antoine Griezmann) centre, je suis à l'angle de la surface. Je suis sans élan et j'arrive quand même à mettre de la force, à mettre de l'effet. Celui-là, je pense que c'est mon préféré que j'ai mis en équipe de France ».

«Je dirais que c'est le plus iconique, mais pas le plus beau» Pendant son interview avec les médias de l'équipe de France, Kylian Mbappé a bien évidemment inclus sa reprise de volée en finale de la Coupe du monde 2022 face à l'Argentine (3-3 puis 2-4 aux tirs au but). Mais à ses yeux, quand bien même il est iconique, il n'est pas le plus esthétique. « Celui-là, tout le monde le connaît. Un une-deux avec Marcus, il me la remet et le terrain n'était pas top. Si je contrôlais j'allais me faire rattraper, je savais que j'avais que l'option de tirer en une touche. Je dirais que c'est le plus iconique, mais pas le plus beau. De l'émotion parce qu'à ce moment-là on revient dans le match. On se disait qu'on allait gagner, ça ne s'est pas passé comme on le pensait, mais plein de gens se sont identifiés à ce but là. C'est cool ».