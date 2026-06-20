Mike Maignan : Le coup de gueule mémorable dans le vestiaire de l’équipe de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Kylian Mbappé est aujourd’hui le capitaine de l’équipe de France, dans le vestiaire, d’autres joueurs n’hésitent également pas à prendre la parole et dire les choses quand ça ne va pas. Mike Maignan peut ainsi le faire et voilà que le gardien des Bleus n’a pas hésité à hausser le ton il y a quelques mois. Un coup de gueule auquel qui a marqué l’esprit de Lucas Digne.

En septembre 2024, l’équipe de France s’était inclinée à domicile face à l’Italie (1-3). Un résultat qui avait alors particulièrement agacé Mike Maignan. Gardien des Bleus, celui qui occupe également les buts du Milan AC avait poussé un gros coup de gueule à l’occasion de son passage en zone mixte. « On voulait repartir après l'Euro avec une victoire, malheureusement on n'a pas pu le faire. (...) C'est clair que je le vis mal, le groupe le vit mal car on est des compétiteurs, on veut gagner. Après, malheureusement, on ne l'a pas fait et on a un match lundi, il faut se reprendre. On a parlé dans le vestiaire mais ça reste entre nous. On va analyser le match à froid et on en discutera demain. Il n'y a pas à être inquiets, c'est la compétition, c'est comme ça, quand on perd un match, ce n'est pas la fin du monde », avait notamment lâché Maignan.

« Je ne m'attendais pas à ce qu'il exprime autant son énervement » Si le gardien de l’équipe de France avait donc parlé devant la presse, il l’avait également fait à l’abris des regards, dans le vestiaire. Et voilà que Mike Maignan avait là aussi clairement fait part de sa colère. Lucas Digne s’en souvient encore. Interrogé par L’Equipe, le latéral français a raconté : « Le jour où... j’ai vu le plus gros coup de gueule en équipe de France ? C'est peut-être Mike (Maignan) quand on avait perdu 3-1 contre l'Italie (au Parc en 2024). Il était vraiment énervé. En fait, ça m'a surpris, je ne m'attendais pas à ce qu'il exprime autant son énervement. Mais il avait raison ».