Equipe de France : Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé en attaque ? L'avis tranché de Samuel Umtiti

En équipe de France, un premier pas vers la phase à élimination directe de cette Coupe du monde 2026 a été effectué mardi au MetLife Stadium grâce à une belle victoire qui s'est dessinée en seconde période face au Sénégal (3-1). Ousmane Dembélé a une fois de plus été plus discret dans l'animation offensive qu'il ne l'est au PSG, occupant une position différente en sélection. Mais quoi qu'il en soit, Samuel Umtiti assure que Dembélé ne peut pas jouer au poste de numéro 9 à la place de Kylian Mbappé.
Qui doit jouer au poste d'avant-centre dans le système de Didier Deschamps ? C'est la question qui revenait sur le tapis avant l'entrée en lice de l'équipe de France dans cette Coupe du monde 2026. Et pour cause, Ousmane Dembélé brille dans cette position sous les ordres de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Un repositionnement qui lui a permis de rafler deux Ligues des champions de suite ainsi qu'un Ballon d'or.
«Je pense qu'il sera même perdu en jouant numéro 9 en équipe de France»
Pourtant, la place de numéro 9 en équipe de France est assurée par Kylian Mbappé depuis quelque temps que ce soit en sélection ou au Real Madrid. Selon Samuel Umtiti, champion du monde 2018 et donc ex-coéquipier de Dembélé et de Mbappé, le choix est vite fait selon lui et pour Didier Deschamps. « De mettre Ousmane en 9 en équipe de France, ce n'est pas le même jeu. A Paris, quand il joue 9, il faut regarder ce qu'il fait, le positionnement qu'il a. En équipe de France, ce n'est pas pareil. Les joueurs qui jouent à côté d'Ousmane n'auront pas le même positionnement que ceux qui jouent à Paris. Je pense qu'il sera même perdu en jouant numéro 9 en équipe de France. Je reste persuadé, qu'en équipe de France, jouer 9 pour Ousmane ce sera difficile à moins que l'animation soit travaillée pendant des jours et des jours. Mais je ne pense pas que ce soit le cas ».
«Il n'a pas du tout les mêmes coéquipiers autour de lui qu'à Paris»
Présent sur les ondes de RMC pour l'After Foot ces dernières heures, Samuel Umtiti s'est montré catégorique. Ousmane Dembélé ne peut pas reproduire les mêmes performances dans cette position en équipe de France par rapport au Paris Saint-Germain pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas accompagné de la même manière. « Contre l'Irak ? Sur un côté, il est capable même s'il aura un peu de déchet de faire de belles choses sur le côté. Mais ça ne veut pas dire de rester coller sur la ligne. Il est capable de rentrer un peu plus central et axial. Mais Ousmane ne devrait pas jouer numéro 9 en équipe de France parce qu'au final il n'a pas du tout les mêmes coéquipiers autour de lui qu'à Paris ».