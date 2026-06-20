Equipe de France : Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé en attaque ? L'avis tranché de Samuel Umtiti

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En équipe de France, un premier pas vers la phase à élimination directe de cette Coupe du monde 2026 a été effectué mardi au MetLife Stadium grâce à une belle victoire qui s'est dessinée en seconde période face au Sénégal (3-1). Ousmane Dembélé a une fois de plus été plus discret dans l'animation offensive qu'il ne l'est au PSG, occupant une position différente en sélection. Mais quoi qu'il en soit, Samuel Umtiti assure que Dembélé ne peut pas jouer au poste de numéro 9 à la place de Kylian Mbappé.

Qui doit jouer au poste d'avant-centre dans le système de Didier Deschamps ? C'est la question qui revenait sur le tapis avant l'entrée en lice de l'équipe de France dans cette Coupe du monde 2026. Et pour cause, Ousmane Dembélé brille dans cette position sous les ordres de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Un repositionnement qui lui a permis de rafler deux Ligues des champions de suite ainsi qu'un Ballon d'or.

«Je pense qu'il sera même perdu en jouant numéro 9 en équipe de France» Pourtant, la place de numéro 9 en équipe de France est assurée par Kylian Mbappé depuis quelque temps que ce soit en sélection ou au Real Madrid. Selon Samuel Umtiti, champion du monde 2018 et donc ex-coéquipier de Dembélé et de Mbappé, le choix est vite fait selon lui et pour Didier Deschamps. « De mettre Ousmane en 9 en équipe de France, ce n'est pas le même jeu. A Paris, quand il joue 9, il faut regarder ce qu'il fait, le positionnement qu'il a. En équipe de France, ce n'est pas pareil. Les joueurs qui jouent à côté d'Ousmane n'auront pas le même positionnement que ceux qui jouent à Paris. Je pense qu'il sera même perdu en jouant numéro 9 en équipe de France. Je reste persuadé, qu'en équipe de France, jouer 9 pour Ousmane ce sera difficile à moins que l'animation soit travaillée pendant des jours et des jours. Mais je ne pense pas que ce soit le cas ».