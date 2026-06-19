Equipe de France : «Ousmane Dembélé va être sacrifié», une décision radicale de Didier Deschamps à la Coupe du Monde ?

Pierrick Levallet

Lors de l’entrée en lice de l’équipe de France contre le Sénégal (3-1) dans cette Coupe du monde 2026, Ousmane Dembélé ne s’est pas montré à son avantage. La question de son positionnement chez les Bleus a donc fait débat ces derniers jours. Didier Deschamps pourrait d’ailleurs être amené à prendre une décision radicale avec le Ballon d’Or 2025.

Si l’équipe de France a bien démarré cette Coupe du monde 2026 avec une victoire contre le Sénégal (3-1), on ne peut pas dire qu’Ousmane Dembélé s’est montré à son avantage. Sa performance face aux Lions de la Teranga a donc suscité quelques incertitudes quant à son positionnement chez les Bleus. Didier Deschamps pourrait d’ailleurs prendre une décision radicale en sacrifiant le Ballon d’Or 2025 si jamais il ne trouve pas une solution.

«Il doit être sur un côté ou devant à se régaler» « Si Ousmane Dembélé va être sacrifié à jouer sur le côté droit comme à la Coupe du Monde 2022 et laisser la lumière aux duo Olise-Mbappé ? Je pense qu'à un moment donné, il va être sacrifié. On avait un peu des doutes sur Mbappé au début, mais c'est sa compétition parce qu'il est efficace. Il marque deux buts, même si en début de période, il n'est pas très flamboyant. Comme il est efficace, il va falloir en sacrifier un. Moi, je suis fan de Dembélé, j'aime tout ce qu'il fait au PSG, mais sur ce qu'il montre en équipe de France, je le trouve un peu effacé. Est-ce que c'est son caractère, sa gentillesse qui fait ça ? » a d’abord expliqué Younès Belhanda dans l’After Foot.