Ousmane Dembélé - Daniel Riolo annonce une mauvaise nouvelle pour la suite de la Coupe du Monde : «Je n’y crois plus»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’équipe de France a réussi son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2026 avec une victoire face au Sénégal, et pourtant, la performance des Bleus était loin d’être parfaite à l’image du match raté d’Ousmane Dembélé. Daniel Riolo craint d’ailleurs que la star du PSG ne soit écartée du onze de Didier Deschamps pour la suite du Mondial…

La question revient en boucle depuis plusieurs mois : comment réussir à faire briller toutes les belles individualités offensives de l’équipe de France avec notamment Kylian Mbappé, Michael Olise, Désiré Doué ou encore Ousmane Dembélé ? C’est ce quatuor qui était aligné au coup d’envoi du match face au Sénégal mardi soir pour l’entrée en lice des Bleus en Coupe du Monde, et après une première mi-temps ratée, les hommes de Didier Deschamps ont fini par s’imposer (3-1). Mais Dembélé, contrairement à Mbappé et Olise, est totalement passé à côté de son match…

Des Bleus revigorés après la pause Au micro de l’After Foot, sur RMC, Daniel Riolo a analysé cette prestation à deux visages de l’équipe de France : « Il vaut mieux avoir une première mi-temps épouvantable et se dire que tu progresses, se dire que malgré la mauvaise période alors que le Sénégal a deux occasions avec un poteau et surtout celle en toute fin de première mi-temps, tu aurais pu être menacé et tu aurais pu avoir un petit mal de tête. Je préfère le voir dans ce sens-là le match en me disant qu'ils ont d'abord été timorés, qu'ils n'arrivaient pas réellement à savoir ce qu'ils devaient faire, à comprendre quel était le projet de jeu, je crois que pas grand-monde n’a réellement compris à quoi servait ce schéma de jeu et quelle était l'ambition en terme de jeu », constate le consultant, avant d’annoncer une mauvaise nouvelle à Ousmane Dembélé.