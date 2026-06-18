Ousmane Dembélé - Daniel Riolo annonce une mauvaise nouvelle pour la suite de la Coupe du Monde : «Je n’y crois plus»

L’équipe de France a réussi son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2026 avec une victoire face au Sénégal, et pourtant, la performance des Bleus était loin d’être parfaite à l’image du match raté d’Ousmane Dembélé. Daniel Riolo craint d’ailleurs que la star du PSG ne soit écartée du onze de Didier Deschamps pour la suite du Mondial…
La question revient en boucle depuis plusieurs mois : comment réussir à faire briller toutes les belles individualités offensives de l’équipe de France avec notamment Kylian Mbappé, Michael Olise, Désiré Doué ou encore Ousmane Dembélé ? C’est ce quatuor qui était aligné au coup d’envoi du match face au Sénégal mardi soir pour l’entrée en lice des Bleus en Coupe du Monde, et après une première mi-temps ratée, les hommes de Didier Deschamps ont fini par s’imposer (3-1). Mais Dembélé, contrairement à Mbappé et Olise, est totalement passé à côté de son match…
Des Bleus revigorés après la pause
Au micro de l’After Foot, sur RMC, Daniel Riolo a analysé cette prestation à deux visages de l’équipe de France : « Il vaut mieux avoir une première mi-temps épouvantable et se dire que tu progresses, se dire que malgré la mauvaise période alors que le Sénégal a deux occasions avec un poteau et surtout celle en toute fin de première mi-temps, tu aurais pu être menacé et tu aurais pu avoir un petit mal de tête. Je préfère le voir dans ce sens-là le match en me disant qu'ils ont d'abord été timorés, qu'ils n'arrivaient pas réellement à savoir ce qu'ils devaient faire, à comprendre quel était le projet de jeu, je crois que pas grand-monde n’a réellement compris à quoi servait ce schéma de jeu et quelle était l'ambition en terme de jeu », constate le consultant, avant d’annoncer une mauvaise nouvelle à Ousmane Dembélé.
Dembélé mis de côté ?
Dans son discours, Riolo laisse clairement entendre que Didier Deschamps pourrait faire rebasculer l’équipe de France en 4-3-3 pour la suite du Mondial, et que l’attaquant du PSG serait donc sorti du onze : « De toute façon, toute époque confondue, tout système de jeu confondu, c'est dans l'ADN Deschamps de ne pas comprendre l'animation offensive. On n'a jamais compris, c'est pour ça que puisque je n'ai jamais compris ça, pourquoi le comprendre maintenant en mettant un joueur offensif de plus et ne pas être resté dans ce qu'il faisait de bien depuis des années maintenant et qui a finalement apporté quand même pas mal de succès aux Bleus. C'est ce qu'on a vu dans la deuxième mi-temps, à savoir Mbappé qui porte l'équipe de France et on a un atout - avant c'était Griezmann le créateur de jeu, maintenant on a Olise. En homme totalement libre, parce qu’il y aura un milieu de plus, je pense qu'il serait plus efficace et on aurait un duo libre Olise et Mbappé avec un troisième homme qui pourrait être Doué. Je pense que de cette façon-là, on peut aller très très loin. Mais le truc à 4 devant, je n’y crois plus », indique Daniel Riolo. Ousmane Dembélé a donc du souci à se faire…