Zinedine Zidane en équipe de France : Kylian Mbappé lui succède 20 ans après !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France a réussi son entrée en lice mardi en disposant du Sénégal grâce, entre autres, à un doublé de Kylian Mbappé. Pour sa première en Coupe du monde dans un rôle de capitaine, le champion du monde 2018 a mis un terme à une longue série de 20 années initiée par Zinedine Zidane, son éventuel futur sélectionneur chez les Bleus.

Le 9 juillet 2006, Zinedine Zidane quittait la pelouse de l’Olympiastadion tête baissée en passant à côté du trophée de la Coupe du monde après son expulsion pour un coup de tête sur le torse de Marco Materrazzi en finale de ce Mondial en Allemagne (1-1 puis 3-5 aux tirs au but). Pendant ce choc entre la France et l’Italie, Zidane avait ouvert le score sur penalty dès la 7ème minute de jeu. Il demeurait jusqu’à ces dernières heures, le dernier capitaine de l’équipe de France à avoir marqué un but en Coupe du monde.

Depuis Zidane, aucun capitaine des Bleus n’avait marqué en Coupe du monde Depuis la retraite de Zinedine Zidane l’été en question en 2006, plusieurs capitaines se sont succédés en équipe de France : Patrick Vieira, Lilian Thuram, Thierry Henry, Patrice Evra, Alou Diarra puis Hugo Lloris. Cependant, aucun d’entre eux n’a réussi à faire trembler le chemin des filets pendant une Coupe du monde. Il faut dire que Patrice Evra avait le brassard en Afrique du sud en 2010 où seul Florent Malouda avait marqué et qu’entre les Mondiaux de 2014 et 2022, le gardien Lloris était le capitaine des Bleus.