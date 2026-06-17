Equipe de France : Le craquage d'Adrien Rabiot à la Coupe du Monde 2026 !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'équipe de France a été malmenée par le Sénégal, mais elle a tout de même fini par s'imposer. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Adrien Rabiot a tenu à pousser un coup de gueule, et ce, sur l'état de la pelouse du MetLife Stadium de New-York.

Pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France avait rendez-vous avec le Sénégal ce mardi soir. Si les hommes de Didier Deschamps ont souffert contre les Lions de la Teranga, ils ont tout de même trouvé le moyen de s'imposer. Alors que Michael Olise et Kylian Mbappé ont fait la différence en deuxième mi-temps, les Bleus se sont imposés 3-1 au MetLife Stadium de New-York. Toutefois, comme l'a souligné Adrien Rabiot, la pelouse de cette enceinte n'était pas à la hauteur.

«Je ne sais même pas si on peut appeler ça une pelouse» Présent en zone mixte après la victoire de l'équipe de France face au Sénégal ce mardi soir, Adrien Rabiot a poussé un coup de gueule sur l'état du terrain. « Je ne sais même pas si on peut appeler ça une pelouse, ça ressemble plus à un synthétique assez dur, assez rigide… mais bon, c’est comme ça pour toutes les équipes, et il faut s’adapter. On s’est entraîné ces derniers jours avec une grosse chaleur, là, c’était assez clément à ce niveau-là. C’était plus respirable, j’espère qu’on aura un meilleur terrain sur les autres rencontres », a pesté le numéro 14 des Bleus.