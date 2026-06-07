Equipe de France : Le cadeau spécial de Rabiot pour la dernière de Deschamps !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dernière répétition pour l'équipe de France. Les Bleus sont attendus à la Decathlon Arena, stade du LOSC, lundi soir pour terminer ses matchs de préparation pour la Coupe du monde avec une rencontre amicale contre l'Irlande du Nord. Ce sera l'ultime apparition de Didier Deschamps en tant que sélectionneur des Bleus dans l'hexagone. Adrien Rabiot souhaite lui offrir un cadeau pour cette dernière.

Ça y est, nous ne sommes plus qu'à quelques heures de la fin d'une ère. Didier Deschamps va disputer son dernier match sur le territoire français dans son costume de sélectionneur de l'équipe de France lundi à Villeneuve-d'Ascq lors de la réception de l'Irlande du Nord qui va clore la préparation des Bleus avant le départ pour le camp de base à Boston pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet). Cette dernière doit être transformée en fête pour Adrien Rabiot.

«J'espère qu'il sera célébré parce qu'il le mérite vraiment» A Nantes contre la Côte d'Ivoire jeudi dernier (1-2), Didier Deschamps a été célébré par les supporters français présents dans les tribunes de La Beaujoire avec des masques à son effigie et des chants entonnés en son honneur. Du point de vue d'Adrien Rabiot partagé en conférence de presse, milieu de terrain des Bleus sélectionné par Deschamps pour sa dernière compétition à la tête de la sélection, le groupe tricolore se doit de gagner face à l'Irlande du Nord en guise de présent pour Didier Deschamps. « On a beaucoup d'émotion et de compassion pour lui. Le coach a fait un grand travail avec l'équipe de France France, j'espère qu'il sera célébré parce qu'il le mérite vraiment. Et j'espère qu'on pourra gagner pour lui offrir une belle dernière ici en France ».