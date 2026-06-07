Polémique en équipe de France : Après Deschamps, Adrien Rabiot vole au secours de Cherki

Axel Cornic

On a déjà la première polémique de cette Coupe du monde, alors qu’elle n’a même pas officiellement débuté. Il n’a suffi que de quelques mots de Rayan Cherki pour mettre le feu aux poudres, avec les médias qui pensent déjà que l’équipe de France manque un peu d’humilité avant une compétition où ils sont annoncés grands favoris.

Ce n’est peut-être pas ce qu’il fallait dire juste après une défaite face à la Côte d’Ivoire. A quelques jours de son envol pour l’Amérique du Nord, l'équipe de France se retrouve au centre d’une petite polémique après une sortie de Rayan Cherki. La star de Manchester City a en effet déclaré : « On n'ira pas à la Coupe du monde en tant que favoris, on ira pour écraser tout le monde », ce qui n’a pas manqué de faire parler.

« Je n'ai pas trouvé ça déplacé, je n'ai pas vraiment compris la polémique » En effet, Didier Deschamps a été questionné sur ce sujet, tentant de calmer les choses autour de Rayan Cherki. Et cela a également été le cas d’Adrien Rabiot, qui était de passage en conférence de presse ce dimanche. « Je n'ai pas trouvé ça déplacé, je n'ai pas vraiment compris la polémique » a déclaré le milieu de terrain de l’équipe de France ainsi que de l’AC Milan, à la veille du dernier match de préparation face à l’Irlande du Nord.