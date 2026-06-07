Equipe de France - Coupe du monde : Ousmane Dembélé protégé après sa saison avec le PSG, la réponse de Deschamps

Axel Cornic

S’il a réussi à mener le Paris Saint-Germain vers une deuxième Ligue des Champions consécutive, Ousmane Dembélé n’a pas été épargné par les pépins physiques cette saison. Et ça inquiète les supporters de l’équipe de France, à seulement quelques jours du début de la Coupe du monde 2027.

Joueur au talent indéniable, Ousmane Dembélé n’en reste pas moins fragile. Les blessures ont rythmé une bonne partie de sa carrière et s’il a été assez épargné depuis son arrivée au PSG, il a pas mal fréquenté l’infirmerie ces derniers mois. Cela ne l’a toutefois pas empêché de rafler une deuxième Ligue des Champions avec le club parisien, en l’espace d’un an.

« Il n'a pas toujours été disponible avec nous, pas toujours avec le PSG non plus » Alors que la Coupe du monde approche à grands pas, on se demande quel Dembélé va-t-on avoir avec l’équipe de France. De passage en conférence de presse ce dimanche, à la veille du dernier match de préparation face à l’Irlande du Nord, Didier Deschamps n’a ainsi pas pu échapper aux questions concernant sa star. « Il n'a pas toujours été disponible avec nous, pas toujours avec le PSG non plus » a reconnu le sélectionneur français.