Coupe du monde 2026 : Les fantômes de 2002 inquiètent Didier Deschamps pour l'équipe de France

A quelques jours du lancement de la Coupe du monde, l'équipe de France fait partie des nations favorites au trophée tant convoité par les 48 sélections participantes. Une opinion générale qui a le don d'agacer Didier Deschamps qui a ressorti un douloureux souvenir de l'histoire des Bleus, à savoir le Mondial 2002, pour justifier sa prudence avant la compétition.
L'équipe de France fera son entrée en lice cinq jours après le match d'ouverture de la Coupe du monde 2026, à savoir Mexique - Afrique du Sud jeudi prochain. Le 16 juin, au MetLife Stadium, les Bleus se mesureront au Sénégal qui fut également la première rencontre du Mondial de 2002 qui s'était soldé sur une élimination dès le premier tour pour les Bleus de Roger Lemerre à l'époque. Didier Deschamps avait déjà pris sa retraite et s'occupait de l'équipe première de l'AS Monaco. Il avait bien évidemment suivi le parcours chaotique de la sélection de l'époque qui était qualifiée de favorite au titre avant de complètement se rater.
«Le sport de haut niveau est impitoyable. Dès qu’on en fait moins, on le paye cash»
Ce qui agace particulièrement Didier Deschamps en marge du début de la compétition qui sera sa dernière en tant que sélectionneur des Bleus. En atteste son nouveau coup de gueule en interview pour Le Parisien.
« L’attente est importante, elle est parfois un peu excessive puisque j’ai l’impression que pour beaucoup, on est déjà en finale. Si c’était la réalité, ce serait simple : on irait directement à New York le 19 juillet ! Que l’on fasse partie des favoris, comme six ou sept autres nations, d’accord. Mais la seule vérité reste celle du terrain. Je suis habité par une grande énergie, beaucoup d’envie et d’ambition tout en gardant suffisamment d’humilité. Le sport de haut niveau est impitoyable. Dès qu’on en fait moins, on le paye cash »
«Je n’ai pas la mémoire courte. En 2002, la France possédait les meilleurs buteurs des championnats d’Angleterre, d’Italie, de France et a été éliminée au premier tour»
Le Parisien a relancé Didier Deschamps sur son attaque de folie avec Kylian Mbappé en tant que Soulier d'or européen, Ousmane Dembélé Ballon d'or, Désiré Doué Golden Boy et notamment Michael Olise, l'altruiste aux 22 buts et 26 passes décisives avec le Bayern Munich cette saison. « Est-ce que vous êtes d’accord pour dire que sur le papier l’équipe de France a la meilleure attaque de son histoire ?
La qualité est là. Il y en a toujours eu. Plus aujourd’hui ? Quantitativement, certainement. On a beaucoup de joueurs offensifs de très grand talent. Ils le prouvent dans leur club et en sélection aussi. Mais je n’ai pas la mémoire courte. En 2002, la France possédait les meilleurs buteurs des championnats d’Angleterre, d’Italie, de France et a été éliminée au premier tour sans avoir marqué un seul but. Ça fait huit ans que l’on figure parmi les trois premiers du classement Fifa, ce qui témoigne de très bons résultats. Mais à la Coupe du monde, il faut être prêt le jour J : le 16 juin face au Sénégal ».