Équipe de France : Zidane a évité de peu une catastrophe avec les Bleus !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur emblématique de l'équipe de France dont il a porté les couleurs pendant douze ans avec quelques trophées majeurs à la clé, Zinedine Zidane n'est pas passé loin de démarrer son histoire avec les Bleus sur une expérience qui aurait pu le traumatiser. Explications.

Sélectionné pour la toute première fois en équipe de France A en août 1994 alors qu'il évoluait encore à cette époque aux Girondins de Bordeaux, Zinedine Zidane a vécu une longue et belle histoire sous la tunique des Bleus. Sacré champion du Monde en 1998 et champion d'Europe en 2000, l'ancien meneur de jeu a écrit la plupart des plus belles pages de sa sélection nationale. Et pourtant, son histoire avec l'équipe de France aurait pu démarrer de manière catastrophique, avec cette humiliation historique de 1993 contre la Bulgarie.

Zinedine Zidane contacté par le PSG, c’est confirmé : «J’ai discuté avec lui…» https://t.co/HpKp7SwolV — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

« Je sais que j'étais suivi » Les Bleus s'étaient inclinés 2-1 au Parc des Princes avec un but bulgare inscrit à la dernière seconde, ce qui lui avait donc privé de la Coupe du Monde 1994 : « Ce que je sais, c’est qu’Aimé me suivait. Quand l’équipe de France perd contre la Bulgarie en novembre 1993, je sais que j’étais suivi avant par Gérard Houllier, au cas où ils aillent à la Coupe du monde aux États-Unis. Aimé était son second. On en a parlé bien après. J’étais dans une liste de 30-35 joueurs potentiels. Les Bleus sont éliminés. Aimé les prend derrière Houllier. Il a toujours des vues sur moi et l’occasion se présente à Bordeaux au début de la saison suivante », a confié Zinedine Zidane en juin 2022 dans les colonnes de L'EQUIPE, indiquant donc qu'il aurait pu découvrir l'équipe de France à l'occasion de ce match catastrophique.