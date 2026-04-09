«On l’a poussé», voilà pourquoi Antoine Griezmann a quitté l'équipe de France ?

Amadou Diawara

En septembre 2024, Antoine Griezmann a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale. En effet, l'attaquant de l'Atlético de Madrid a fait ses adieux à l'équipe de France il y a un an et demi. Présent dans l'émission Rothen s'enflamme de RMC Sport ce mercredi, Christophe Dugarry a lâché ses vérités sur la fin de carrière d'Antoine Griezmann chez les Bleus.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 30 septembre 2024, Antoine Griezmann a lâché une bombe. En effet, la star de l'Atlético de Madrid a annoncé qu'elle prenait sa retraite internationale.

Antoine Griezmann - Thierry Henry : Ça s’embrouille sur RMC https://t.co/4nXUVOfsM3 — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

«Il a su se la fermer» « Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'Équipe de France. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège. Depuis mars 2014 et jusqu'à septembre dernier, j'ai eu la chance de vivre des moments incroyables au côté de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront à jamais gravées dans nos mémoires... », avait déclaré Antoine Griezmann. D'après Christophe Dugarry, présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce mercredi, l'ancien numéro 7 de l'équipe de France a été poussé à prendre sa retraite internationale.