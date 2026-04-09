La «dinguerie» de Didier Deschamps avec un joueur du PSG

Axel Cornic

Avec la Coupe du monde qui approche à grands pas, les débats se font de plus en plus nombreux au sujet de la liste de joueurs qui sera annoncée par Didier Deschamps. Et certains s’enflamment assez facilement, surtout quand ça concerne des éléments d’un Paris Saint-Germain qui cartonne depuis un an.

Après une victoire et une finale, Didier Deschamps a bien l’intention de faire au moins aussi bien. Il a les armes pour, puisque le sélectionneur de l’équipe de France peut compter sur un immense vivier de talents, avec notamment Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé, considéré comme les meilleurs au monde.

Mercato - PSG : Ce prochain transfert est une «certitude» à Paris ? https://t.co/Cf1MTxq8EN — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

« Ekitike est inférieur à Kvara, à Dembélé, à Doué et à Barcola » Mais il y a également Désiré Doué, qui a totalement explosé depuis un an, mais qui ne semble pas encore trouver grâce aux yeux de Didier Deschamps. Cela a notamment été le cas lors du match amical face au Brésil le 26 mars dernier, avec Hugo Ekitike qui a été préféré au joueur du PSG... ce que Jérôme Rothen ne comprend pas. « Aujourd’hui, il fait des bonnes choses, mais pour moi il est inférieur à Kvara, il est inférieur à Dembélé, il est inférieur à Doué et il est inférieur à Barcola » a expliqué l’animateur vedette de l’émission Rothen s’enflamme, au sujet de l’attaquant de Liverpool.