Mbappé - Zidane : La question qui fait bondir Estelle Denis sur RMC

Depuis sa jeunesse, Kylian Mbappé est étroitement lié à Zinedine Zidane, qui lui avait notamment fait visiter les installations du Real Madrid lorsqu’il n’était qu’un enfant. Et évidemment, cela a continué tout au cours de sa carrière, avec les deux qui pourraient d’ailleurs se croiser très bientôt avec l’équipe de France.
Sans poste depuis 2021, Zinedine Zidane est tout proche d’un retour. Et pas n’importe où, puisqu’il est annoncé comme le grand favori pour succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l’équipe de France. Il retrouvera notamment Kylian Mbappé, avec qui il pourrait bien réaliser de très grandes choses.
« Mais vous plaisantez ou quoi ? »
Ne vous hasardez toutefois pas à imaginer un autre joueur s’immiscer entre les deux ! Lors d’un débat dans son émission sur RMC, Estelle Denis a en effet fait une sortie remarquée au sujet de Mbappé, Zidane... et Antoine Griezmann. « Est-ce que Griezmann s’assoit à la même table que Zidane, Platini et Mbappé ? Ah bah non. Que Platini et Zidane ? Mais vous plaisantez ou quoi ? » a déclaré l’animatrice vedette d’Estelle Midi, persuadée que la star de l’Atlético de Madrid est très loin des autres légendes du football français.
« Si tu demandes dans 20 ans, Griezmann aura moins marqué le foot que Mbappé »
« Excusez-moi, pardon, dans 20 ans, tes enfants, ils vont se souvenir de Mbappé, moins de Griezmann » a poursuivi Estelle Denis, au sujet de l’international qui a mis un terme à sa carrière en équipe de France en septembre 2024. « Pardon mais Zidane c’est le meilleur joueur de son époque et Platini c’est le meilleur joueur de son époque. Antoine Griezmann n’est pas le meilleur joueur de son époque. Il a eu un Ballon d’Or Antoine Griezmann ? Zidane oui, Platini oui. Mais si tu demandes dans 20 ans, Griezmann aura moins marqué le foot, même s’il est fort, mais il aura moins marqué le foot que Mbappé ».