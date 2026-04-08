Mbappé - Zidane : La question qui fait bondir Estelle Denis sur RMC

Axel Cornic

Depuis sa jeunesse, Kylian Mbappé est étroitement lié à Zinedine Zidane, qui lui avait notamment fait visiter les installations du Real Madrid lorsqu’il n’était qu’un enfant. Et évidemment, cela a continué tout au cours de sa carrière, avec les deux qui pourraient d’ailleurs se croiser très bientôt avec l’équipe de France.

Sans poste depuis 2021, Zinedine Zidane est tout proche d’un retour. Et pas n’importe où, puisqu’il est annoncé comme le grand favori pour succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l’équipe de France. Il retrouvera notamment Kylian Mbappé, avec qui il pourrait bien réaliser de très grandes choses.

Ça chauffe en Espagne à cause de Kylian Mbappé : Deux journalistes se lâchent en diret à la radio ! https://t.co/oRCkzcMCR1 — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

« Mais vous plaisantez ou quoi ? » Ne vous hasardez toutefois pas à imaginer un autre joueur s’immiscer entre les deux ! Lors d’un débat dans son émission sur RMC, Estelle Denis a en effet fait une sortie remarquée au sujet de Mbappé, Zidane... et Antoine Griezmann. « Est-ce que Griezmann s’assoit à la même table que Zidane, Platini et Mbappé ? Ah bah non. Que Platini et Zidane ? Mais vous plaisantez ou quoi ? » a déclaré l’animatrice vedette d’Estelle Midi, persuadée que la star de l’Atlético de Madrid est très loin des autres légendes du football français.