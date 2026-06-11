Kylian Mbappé vit la même chose que Thierry Henry : «L’ingratitude des Français»

Amadou Diawara

Depuis de longs mois, Kylian Mbappé est sous le feu des critiques en Espagne, mais également en France. D'après Maxime Chanot, consultant de l'émission l'After Foot sur RMC Sport, le capitaine et numéro 10 des Bleus subit le même traitement qu'un certain Thierry Henry lorsqu'il défendait le maillot tricolore.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement il y a deux ans. Depuis son transfert à la Maison-Blanche, l'attaquant de 27 ans n'est pas épargné par les critiques, que ce soit en Espagne ou en France. Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Maxime Chanot a fait un parallèle entre Kylian Mbappé et Thierry Henry, qui était lui aussi pris en grippe dans l'hexagone lorsqu'il était encore en activité.

«En France, on a quand même tendance à taper sur nos meilleurs joueurs» « On parle d'ingratitude des Français, on a tendance à taper un petit peu sur Kylian Mbappé. Il y a ce débat depuis quelques jours où on oppose Ousmane Dembélé et Mbappé par rapport à une espèce de guerre d'ego, à savoir où est-ce que Dembélé doit jouer, savoir où est-ce que Mbappé doit évoluer, à gauche ou dans l'axe. On est dans une situation où il est vrai qu'en France, on a quand même tendance à taper sur nos meilleurs joueurs. On l'a connu dans le passé avec Thierry Henry avec l'épisode de la main contre l'Irlande pour la qualification à la Coupe du monde 2010. On peut comparer par exemple avec l'Argentine, Maradona a fait la même chose et on a appelé ça la main de Dieu. Thierry Henry a fait ça et on lui a tapé sur les doigts. C'est exactement la même chose avec Kylian Mbappé, même si c’est un personnage qui peut parfois agacer, et en particulier par rapport à ses replis défensifs sur le terrain. Il ne faut pas oublier que c'est un super joueur et qu’on a de la chance d'avoir un joueur comme ça dans notre effectif », a estimé Maxime Chanot, avant d'en remettre une couche.