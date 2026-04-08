Furieux, Kylian Mbappé a recalé tout le monde... le refus catégorique !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le Real Madrid s'est frotté au Bayern en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Malgré son but en fin de match, Kylian Mbappé n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe. Après le coup de sifflet final de la rencontre, le numéro 10 du Real Madrid a laissé éclater sa colère.

Tombeur de Manchester City en barrage de la Ligue des Champions, le Real Madrid a hérité du Bayern en quart de finale. Lors du match aller, la bande à Federico Valverde a reçu le club munichois au Bernabeu ce mardi soir. Toutefois, les Merengue se sont inclinés 2-1. Après l'ouverture du score signée Luis Diaz peu avant la mi-temps, Harry Kane a doublé la marque pour le Bayern juste après le retour des vestiaires. Et dans les derniers instants de la partie, Kylian Mbappé a réduit le score, permettant au Real Madrid d'y croire encore à huit jours du match retour.

Kylian Mbappé : Sa première fois à Madrid dont il se serait bien passé… https://t.co/WZKwvuBTzL — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

En colère, Kylian Mbappé a refusé de parler à la presse Comme l'a souligné SPORT, Kylian Mbappé était particulièrement en colère après le coup de sifflet final de Real Madrid - Bayern ce mardi soir. Désigné pour s'exprimer devant la presse en bord terrain, le numéro 10 merengue a finalement fermé la porte à cette idée, malgré les tentatives de son responsable de presse de le convaincre de se présenter devant les caméras. A la suite d'un « non » catégorique, Kylian Mbappé a foncé aux vestiaires, sans saluer le public du Bernabeu ni parler à ses partenaires de la Maison-Blanche.