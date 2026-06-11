La fin est proche avec l'équipe de France : Deschamps est «victime de son succès» ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après 14 années de bons et loyaux services, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France à l'issue de la Coupe du monde. Un au revoir qui fera place au retour de Zinedine Zidane à la tête d'une sélection tricolore qui est redevenue compétitive sous les ordres de Deschamps qui en pâti dans l'opinion publique selon Elton Mokolo.

L'équipe de France attend patiemment son heure. Avant l'entrée en lice des Bleus contre le Sénégal mardi prochain, le Brésil, le Maroc, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Côte d'Ivoire, l'Espagne et la Belgique pour ne citer que ces sélections auront déjà toutes jouées leur premier match de ce Mondial sur le continent nord-américain. Dans le costume de sélectionneur de l'équipe de France qu'il raccrochera à la fin de la compétition, Deschamps s'apprête à vivre sa quatrième Coupe du monde.

«On ne pardonne pas autre chose qu’une victoire» Après la fête du football mondial, Didier Deschamps mettra un terme à 14 années de service à la tête des Bleus. Depuis sa prise de fonctions en 2012, l'équipe de France est redevenue une sélection de premier plan avec trois finales disputées à l'Euro et en Coupe du monde pour une remportée lors du Mondial 2018. A l'aube des adieux de DD, Elton Mokolo a tenu à lui rendre hommage sur les ondes de RMC mercredi soir. « Didier Deschamps sous-estimé en France ? Oui, parce qu’il est victime de son succès. Il a tellement fixé des standards très élevés qu'aujourd'hui, l'héritage de Didier Deschamps, c'est une équipe de France qui est une équipe des derniers tours de compétitions internationales comme l'Euro et la Coupe du monde, et qu’on ne pardonne pas autre chose qu’une victoire ».