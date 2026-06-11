La fin est proche avec l'équipe de France : Deschamps est «victime de son succès» ?

Après 14 années de bons et loyaux services, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France à l'issue de la Coupe du monde. Un au revoir qui fera place au retour de Zinedine Zidane à la tête d'une sélection tricolore qui est redevenue compétitive sous les ordres de Deschamps qui en pâti dans l'opinion publique selon Elton Mokolo.
L'équipe de France attend patiemment son heure. Avant l'entrée en lice des Bleus contre le Sénégal mardi prochain, le Brésil, le Maroc, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Côte d'Ivoire, l'Espagne et la Belgique pour ne citer que ces sélections auront déjà toutes jouées leur premier match de ce Mondial sur le continent nord-américain. Dans le costume de sélectionneur de l'équipe de France qu'il raccrochera à la fin de la compétition, Deschamps s'apprête à vivre sa quatrième Coupe du monde.
«On ne pardonne pas autre chose qu’une victoire»
Après la fête du football mondial, Didier Deschamps mettra un terme à 14 années de service à la tête des Bleus. Depuis sa prise de fonctions en 2012, l'équipe de France est redevenue une sélection de premier plan avec trois finales disputées à l'Euro et en Coupe du monde pour une remportée lors du Mondial 2018. A l'aube des adieux de DD, Elton Mokolo a tenu à lui rendre hommage sur les ondes de RMC mercredi soir. « Didier Deschamps sous-estimé en France ? Oui, parce qu’il est victime de son succès. Il a tellement fixé des standards très élevés qu'aujourd'hui, l'héritage de Didier Deschamps, c'est une équipe de France qui est une équipe des derniers tours de compétitions internationales comme l'Euro et la Coupe du monde, et qu’on ne pardonne pas autre chose qu’une victoire ».
«L’équipe de France était déclassée à un moment donné»
« En ça, il peut être sous-estimé et par rapport à d'où revient l'équipe de France. L’équipe de France était déclassée à un moment donné. L’équipe de France s'est d'abord remise dans le concert des grandes nations avant d'être la meilleure équipe ». a confié Elton Mokolo pendant sa prise de parole à l'After Foot mercredi. Reste à savoir quel dénouement connaîtra The Last Dance de DD.