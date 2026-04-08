Ça chauffe en Espagne à cause de Kylian Mbappé : Deux journalistes se lâchent en diret à la radio !

Depuis qu'il a signé au Real Madrid, Kylian Mbappé est le sujet de débat numéro 1 dans les médias espagnols. En effet, l'attaquant français fait grandement parler de lui, et sa prestation contre le Bayern Munich mardi soir ne déroge pas à la règle, se retrouvant même impliqué bien malgré lui dans un débat animé entre deux journalistes espagnols.
Critiqué à de nombreuses reprises ces derniers mois concernant son implication défensive depuis qu'il est au Real Madrid, Kylian Mbappé essaie de redresser la barre et ses efforts ont été soulignés contre le Bayern Munich, malgré la défaite des Madrilènes (1-2). D'ailleurs, sa prestation a donne lieu a un débat animé sur les antennes de La Cadena SER, le journaliste Antonio Romero se réjouissant dans un premier temps de la performance de Mbappé.
Mbappé au cœur d'un gros débat en Espagne
« Il lui a manqué de finesse devant le but, mais il est évident que Mbappé a porté l'équipe à bout de bras, que sa performance individuelle a été meilleure que celle de Vinicius et qu'ensuite, Arbeloa lui a adressé un message direct basé sur le principe "vouloir, c'est pouvoir". Même si l’entraîneur a déclaré lors de ses premières conférences de presse qu’il souhaitait libérer Mbappé et Vinicius de leurs tâches défensives, il s’est avéré que ces déclarations étaient une erreur. Les faits l’ont démontré. Mbappé a effectué trois courses et a rempli le minimum requis en matière de tâches défensives. Il a été le leader de l’équipe et est passé des murmures généralisés aux applaudissements, car c’est presque à lui seul qu’il a permis d’égaliser ce match », confie-t-il au micro d'El Larguero.
Deux journalistes ne sont pas d'accord
Un avis pas du tout partagé par Jesus Gallego, beaucoup enthousiaste concernant la prestation de Kylian Mbappé qu'il ne voit pas comme un leader : « Mbappé n’a pas été le leader de l’équipe, Mbappé est un finisseur qui a marqué aujourd’hui un but dans un but vide. Le gardien du Bayern a bien joué, mais Mbappé doit concrétiser ces occasions. Le problème avec Mbappé, c’est qu’aujourd’hui, il a marqué un but, il pourrait en marquer deux autres au match retour, mais le Real Madrid a perdu. S’il marque deux buts au match retour, le score sera de 2-2 et le Real Madrid sera éliminé, ça n’aura servi à rien. Ce que cela signifie, c’est que le Real Madrid est une moins bonne équipe que le Bayern Munich ; c’est ça le problème. » Une chose est sûre, le meilleur buteur de l'histoire du PSG n'a pas fini d'entretenir les débats en Espagne.