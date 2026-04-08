Ça chauffe en Espagne à cause de Kylian Mbappé : Deux journalistes se lâchent en diret à la radio !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'il a signé au Real Madrid, Kylian Mbappé est le sujet de débat numéro 1 dans les médias espagnols. En effet, l'attaquant français fait grandement parler de lui, et sa prestation contre le Bayern Munich mardi soir ne déroge pas à la règle, se retrouvant même impliqué bien malgré lui dans un débat animé entre deux journalistes espagnols.

Critiqué à de nombreuses reprises ces derniers mois concernant son implication défensive depuis qu'il est au Real Madrid, Kylian Mbappé essaie de redresser la barre et ses efforts ont été soulignés contre le Bayern Munich, malgré la défaite des Madrilènes (1-2). D'ailleurs, sa prestation a donne lieu a un débat animé sur les antennes de La Cadena SER, le journaliste Antonio Romero se réjouissant dans un premier temps de la performance de Mbappé.

🚨🚨 MBAPPÉ 🇫🇷 SE TORD DE DOULEUR APRÈS CETTE FAUTE DE TAH !!! 😰 pic.twitter.com/W9giA7PRYy — BeFootball (@_BeFootball) April 7, 2026

Mbappé au cœur d'un gros débat en Espagne « Il lui a manqué de finesse devant le but, mais il est évident que Mbappé a porté l'équipe à bout de bras, que sa performance individuelle a été meilleure que celle de Vinicius et qu'ensuite, Arbeloa lui a adressé un message direct basé sur le principe "vouloir, c'est pouvoir". Même si l’entraîneur a déclaré lors de ses premières conférences de presse qu’il souhaitait libérer Mbappé et Vinicius de leurs tâches défensives, il s’est avéré que ces déclarations étaient une erreur. Les faits l’ont démontré. Mbappé a effectué trois courses et a rempli le minimum requis en matière de tâches défensives. Il a été le leader de l’équipe et est passé des murmures généralisés aux applaudissements, car c’est presque à lui seul qu’il a permis d’égaliser ce match », confie-t-il au micro d'El Larguero.