«Ça se passe mal», Kylian Mbappé en froid avec une autre star du Real Madrid ?

Depuis son explosion à l’AS Monaco, Kylian Mbappé semblait vouloir rejoindre un jour le Real Madrid. C’est chose faite depuis l’été 2024, mais l’ancien du Paris Saint-Germain ne sembla pas vraiment cartonner. Bien au contraire, puisqu’il est devenu l’une des cibles principales de la presse espagnole, qui assure que l’équipe madrilène serait mieux sans lui.
Que se passe-t-il avec Kylian Mbappé ? Sur le plan individuel, l’attaquant réalise l’une des meilleures saisons de sa carrière avec 38 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid. Pourtant, il est le joueur le plus critiqué de l’équipe et l’énorme imbroglio autour de son genou cet hiver, n’a en rien arrangé les choses.
Il y a un problème Mbappé ?
De l’autre côté des Pyrénées, on parle notamment d’une guerre d’égos entres les grandes stars du Real Madrid. C’est notamment le cas avec Vinicius Jr, qui a mené l’équipe madrilène vers la victoire sans Mbappé et qui se retrouve désormais obligé de partager la vedette avec lui. D’ailleurs, lors de la double confrontation en Ligue des Champions contre Manchester City, les observateurs se sont accordés pour dire l’absence du Français, avait permis au Brésilien d’exprimer toute l’étendue de son potentiel.
« J'ai l'écho que ça se passe plutôt mal avec Bellingham, mais avec Vinicius, ça se passe très bien »
Pour Walid Acherchour, ce ne serait toutefois pas avec Vinicius Jr que les choses coinceraient pour Kylian Mbappé, mais plutôt avec Jude Bellingham. « Mbappé et Vinicius s'aiment beaucoup dans la vie, c'est un problème de jeu et de compatibilité » a-t-il révélé dans l’After Foot de ce lundi soir, sur RMC. « J'ai l'écho que ça se passe plutôt mal avec Bellingham, mais avec Vinicius, ça se passe très bien ». A voir si les joueurs pourront mettre leurs problèmes personnels de côté, pour tenter d’allers chercher une Ligue des Champions en cette fin de saison avec le Real Madrid.