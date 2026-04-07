«Ça se passe mal», Kylian Mbappé en froid avec une autre star du Real Madrid ?

Axel Cornic

Depuis son explosion à l’AS Monaco, Kylian Mbappé semblait vouloir rejoindre un jour le Real Madrid. C’est chose faite depuis l’été 2024, mais l’ancien du Paris Saint-Germain ne sembla pas vraiment cartonner. Bien au contraire, puisqu’il est devenu l’une des cibles principales de la presse espagnole, qui assure que l’équipe madrilène serait mieux sans lui.

Que se passe-t-il avec Kylian Mbappé ? Sur le plan individuel, l’attaquant réalise l’une des meilleures saisons de sa carrière avec 38 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid. Pourtant, il est le joueur le plus critiqué de l’équipe et l’énorme imbroglio autour de son genou cet hiver, n’a en rien arrangé les choses.

Kylian Mbappé se lâche en interview et agace un ancien partenaire : «Je ne sais même pas pourquoi il a dit ça...» https://t.co/oKQAT2iJAX — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

Il y a un problème Mbappé ? De l’autre côté des Pyrénées, on parle notamment d’une guerre d’égos entres les grandes stars du Real Madrid. C’est notamment le cas avec Vinicius Jr, qui a mené l’équipe madrilène vers la victoire sans Mbappé et qui se retrouve désormais obligé de partager la vedette avec lui. D’ailleurs, lors de la double confrontation en Ligue des Champions contre Manchester City, les observateurs se sont accordés pour dire l’absence du Français, avait permis au Brésilien d’exprimer toute l’étendue de son potentiel.