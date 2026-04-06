Malaise avec Kylian Mbappé, le responsable est désigné sur La Chaîne L’Equipe ?

Pierrick Levallet

Revenu de la tournée aux Etats-Unis avec l’équipe de France, Kylian Mbappé n’a pas échappé aux critiques après la défaite du Real Madrid contre Majorque (2-1). L’attaquant de 27 ans est au coeur d’un malaise global en Espagne. Le responsable semble d’ailleurs avoir été pointé du doigt sur La Chaîne L’Equipe.

Après la tournée aux Etats-Unis avec l’équipe de France, Kylian Mbappé a repris du service avec le Real Madrid ce week-end. L’ancien du PSG n’a pas pu empêcher les siens de s’incliner sur la pelouse de Majorque ce samedi (2-1). Le capitaine des Bleus s’est retrouvé affublé de critiques en Espagne. L’attaquant de 27 ans est au coeur d’un véritable malaise, et le responsable semble avoir été désigné sur La Chaîne L’Equipe.

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«C’est à l’entraîneur de trouver la solution» « Ils ont gagné sans lui, mais il faut qu’ils trouvent le moyen de jouer avec ce joueur-là. C’est un joueur incroyable, il met des buts partout. Je n’arrive pas à croire qu’on joue mieux sans Mbappé. On a Mbappé, on doit être meilleur avec lui, on doit être plus fort avec lui. Donc c’est à l’entraîneur de trouver la solution, à lui aussi de participer » a expliqué Vikash Dhorasoo sur L’Equipe de Greg, pointant du doigt Alvaro Arbeloa.