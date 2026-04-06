Kylian Mbappé : Le Real Madrid répond cash à un journaliste espagnol

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pas épargné par la presse en Espagne, Kylian Mbappé a encore été égratigné par un journaliste ibérique au cours des dernières heures. Les propos de celui-ci ne sont clairement pas passés inaperçus et voilà qu’il en a même été question ce lundi à l’occasion de la conférence de presse d’Alvaro Arbeloa. L’entraîneur du Real Madrid a alors souhaité donné sa réponse concernant Mbappé.

Alors que Kylian Mbappé était l'un des derniers invités de l’émission The Bridge, il y a certains de ses propos qui ont fait grincer des dents en Espagne. Ainsi, sur le plateau d’El Chiringuito, Josep Pedrerol a notamment repris de volée l’attaquant du Real Madrid, lâchant : « Mbappé est très bon, mais Mbappé n'a pas compris le Real Madrid. Je crois que le Mbappé-Football Club est très bon, mais je pense qu'il n'a pas compris le Real Madrid, ce qu'est Madrid. Qu'il prenne en compte les critiques venues d'Europe, comme le fait Arbeloa, et qu'il comprenne que c'est très important. Quand il dit: « je ne cours pas parce que… ahah, Tchouaméni, ahah Hakimi... je ne cours pas… ». (…) Les fans du Real Madrid veulent que Mbappé se ressaisisse, qu'il soit intelligent. Je comprends le message de Luis Enrique. Arbeloa, joue le discours de Luis Enrique ».

Les propos de Kylian Mbappé ne passent pas en Espagne : Une réaction du Real Madrid est réclamée https://t.co/cw2FhtJHuN — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

« Mbappé sait parfaitement ce qu’est le Real Madrid » Kylian Mbappé n’aurait donc visiblement pas compris ce qu’est le Real Madrid. Est-ce vraiment le cas ? Quelques heures après cette intervention de Josep Pedrerol, Alvaro Arbeloa a tenu à lui répondre. En effet, présent en conférence de presse ce lundi avant d’affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions, l’entraîneur du Real Madrid a fait savoir à propos de Mbappé : « Mbappé sait parfaitement ce qu’est le Real Madrid, il a toujours rêvé de jouer ici. Ce n’est pas facile, ce qu’il a fait pour venir ici. Mais j'aurais préféré que vous me posiez cette question après le Bayern ».