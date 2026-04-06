Les propos de Kylian Mbappé ne passent pas en Espagne : Une réaction du Real Madrid est réclamée

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé était l’invité de l’émission The Bridge aux côtés notamment d’Achraf Hakimi et Aurélien Tchouaméni. Forcément, les propos de l’attaquant du Real Madrid ne sont pas passés inaperçus, notamment en Espagne. Et voilà que de l’autre côté des Pyrénées, on n’a pas forcément bien digéré certaines déclarations de Mbappé.

La parole de Kylian Mbappé se fait rare dans les médias. Et pour cause… Invité de l’émission The Bridge, l’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France a expliqué : « Pourquoi je ne fais plus d’interview ? Je suis fatigué. En fait, des fois toi tu viens pour expliquer et il y a une vérité c’est que le journaliste vient avec ses questions. Ce n’est plus un échange, c’est un rapport de force. Lui vient pour te faire dire ce que tu ne veux pas dire et toi tu ne veux pas dire ce qu’il veut te faire dire. Il y a des choses que je ne peux pas dire quand je viens. C’est comme un ring de boxe et les gens regardent dehors les coups ». Il n’empêche qu’aux côtés d’Aurélien Tchouaméni et Achraf Hakimi, Mbappé s’est livré sur de très nombreux sujets.

Kylian Mbappé : Son départ réclamé, le compte à rebours est lancé ! https://t.co/SxnIH3p6s2 — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

« C’est vrai que je suis quelqu’un qui fait moins, mais… » C’est ainsi qu’il a notamment été question de son travail défensif. Alors qu’il est très souvent reproché à Kylian Mbappé de ne pas assez faire d’effort dans ce domaine, l’attaquant du Real Madrid a expliqué : « Dans la transition du foot, c’est bien aussi de demander à tes joueurs de devant. C’est vrai que je suis quelqu’un qui fait moins, mais je regarde que quand je le fais ça impact vraiment l’époque. A Madrid, quand je le fais, tout le monde est là… Les gens ne s’y attendent pas ? C’est vrai que c’est quelque chose qu’on me reproche souvent et moi ça me dérange pas. Ce sont des critiques qui sont constructives. Aujourd’hui, la vérité est que je suis un joueur qui défend moins et parfois ça peut être un problème. Je n’ai pas de problème avec ça ».