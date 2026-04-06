«T'as pas compris ou quoi ?» : Le jour où un seul geste de Messi a fait craquer Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avant de se rendre coup pour coup l'un contre l'autre en finale de Coupe du monde le 18 décembre 2022, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont été pendant un an et demi des coéquipiers au PSG. De passage dans l'émission du Bridge d'Aurélien Tchouaméni, le capitaine de l'équipe de France a raconté une anecdote dans laquelle il explique avoir craqué à l'entraînement.

Au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a eu la possibilité de partager le vestiaire avec des noms iconiques. Neymar, Thiago Silva, Gianluigi Buffon, Angel Di Maria ou encore Lionel Messi... Le meilleur buteur de l'histoire du PSG a été l'un des invités de prestige d'Aurélien Tchouaméni dans le dernier épisode du Bridge aux côtés de l'humoriste Malik Bentalha entre autres qui a mis les pieds dans le plat. « A l'entraînement, qui vous a mis la plus grande claque ? Le joueur avec qui vous vous êtes entraînés, vous vous êtes dits c'est un phénomène ? ».

🙌 Los elogios de Mbappé a Messi en 'The Bridge': "Es un abuso. Lo hace todo bien" pic.twitter.com/ka1xwuhu0w — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 2, 2026

«Il a frappé 9 fois et a mis 9 fois le même but» Une question qui n'a pas laissé de marbre Aurélien Tchouaméni, pointant l'évidence pour les cas de Kylian Mbappé et d'Achraf Hakimi assis cote à cote sur le canapé. « Mais eux ça ne compte pas, ils se sont entraînés avec Messi... ». Le champion du monde est monté au créneau, dévoilant une scène qui l'a fait halluciner à la fin d'une séance d'entraînement. « Messi, c'est abusé en fait. Plus que Neymar techniquement ? Ce n'est pas la même chose. Mais en fait Messi, il fait tout bien. Je vais te raconter une anecdote, on était à Paris et on faisait de la finition. Et à Paris, Ney et moi on était dans le haut du panier dans le football mondial. Il est arrivé, on a fait 10 frappes. Ney et moi, on en a mis 6 ou 7. Les gens disent « wah Kylian », t'as pas vu Leo. Il a frappé 9 fois et a mis 9 fois le même but ».