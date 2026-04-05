Zinedine Zidane : La bagarre évitée à quatre heures du matin !

Axel Cornic

Désormais entraineur, Zinedine Zidane a eu une carrière de joueur bien remplie, que ce soit en France, en Espagne ou en Italie. C’est notamment le cas du côté de la Juventus, où il a joué de 1996 à 2001 et où les histoires à son sujet sont très nombreuses.

Souvent considéré comme un monument du sport français, Zinedine Zidane est beaucoup plus que ça. L’ancien numéro 10 a en effet marqué tous les clubs par lesquels il est passé. En Italie, on n’a pas oublié ce qu’il a pu faire sous les couleurs de la Juventus et même s’il n’a pas réussi à décrocher une Ligue des Champions, il reste l’un des plus grands joueurs de l’histoire du club.

Luis Enrique interpelle Didier Deschamps devant la presse : Un joueur du PSG va tout changer en équipe de France ? https://t.co/XzAf9nvHAG — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

« Une nuit, à quatre heures, nous étions à l'aéroport de Caselle » A Turin, Zinedine Zidane a côtoyé des nombreux grands noms du football, comme son compatriote Didier Deschamps ou encore Alessandro Del Piero, Antonio Conte, Edgar Davids ou Marcello Lippi et Carlo Ancelotti. Ce dernier, qu’il retrouvera bien après au Real Madrid en tant qu’adjoint, avait d’ailleurs raconté une histoire assez surprenant concernant le Français et Paolo Montero, pas le plus connu de ses coéquipiers... mais un sacré ami. « Une nuit, à quatre heures, nous étions à l'aéroport de Caselle (Turin). Nous revenions d'Athènes, après une défaite humiliante en Ligue des Champions contre le Panathinaïkos » a expliqué l’ancien coach de la Juventus.