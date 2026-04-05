«C’était allé très loin» : Daniel Riolo s’est fait menacer par un collègue chez RMC

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Figure de l’After Foot et de RMC, Daniel Riolo est un habitué des coups de gueule à l’antenne. Régulièrement, l’éditorialiste ne manque pas de se prendre la tête avec ses collègues et le ton peut parfois monter. Mais voilà qu’à certaines reprises, ça a même été encore plus loin et c’est ainsi que Riolo a été jusqu’à se faire menacer.

Sur RMC, les débats peuvent parfois être animés. On le sait désormais, Daniel Riolo n’a lui jamais sa langue dans sa poche, n’hésitant clairement pas à dire ce qu'il pense. Mais voilà que ses avis lui ont quelques fois valu quelques problèmes. Riolo a ainsi pu se faire quelques ennemis, y compris au sein même de son entraîneur. En effet, chez RMC, il y a eu de grosses tensions avec celui qui est aujourd’hui l’une des figure de l’After Foot.

Nouveau président de l'OM : Daniel Riolo pousse un coup de gueule sur les réseaux https://t.co/6mobsTEQw3 — le10sport (@le10sport) April 4, 2026

« Il y a eu un soir qu'on peut retrouver, où je le menace » Et c’est ainsi qu’il y avait eu de l’eau dans le gaz entre Daniel Riolo et Eric Di Meco. En effet, il y a quelques années de cela, pour Mercredi c’est Foot, l’ancien joueur de l’OM avait raconté son clash avec celui qui est aujourd'hui son collègue sur RMC, confiant : « Je participe au Moscato Show on est tous ensemble depuis le début, on est très potes. On peut se chauffer et monter dans les tours, mais c'est un show. Par contre, je me suis chauffé plusieurs fois et vraiment au point que ça tourne mal. Daniel Riolo, deux ou trois fois, même il y a eu un soir qu'on peut retrouver, où je le menace. (…) J'avais croisé mon boss trois jours après, il m'a dit « tu n'aurais pas dû le menacer », c'était allé loin ».