Vitinha ou João Neves au Real Madrid pour 150M€ ? Le PSG est fixé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le Real Madrid fait trembler les supporters du PSG depuis quelques jours, puisque Florentino Pérez a basé sa réélection à la présidence du club merengue en promettant de recruter une star à 150M€ durant le mercato estival. Les nomes de Vitinha et João Neves, les deux phénomènes portugais du PSG, ont rapidement été évoqués. Mais il semblerait que ce soit finalement un autre joueur qui soit ciblé...

Le PSG doit-il vraiment craindre une offensive XXL du Real Madrid pour Vitinha ou João Neves cet été ? Interrogé jeudi par Horizonte Cuatro, le présidence madrilène Florentino Pérez a indiqué noir sur blanc qu'il promettait de recruter une star dans le cadre de sa réélection du Real Madrid, et les indices donnés laissaient penser qu'il foncerait sur l'un des deux milieux de terrain portugais du PSG : « Je vais faire une offre de 150 millions d’euros mardi pour recruter l’un des meilleurs joueurs d’une équipe de Ligue des Champions. (…) L’offre de 150 millions d’euros ne concernera pas Michael Olise. C’est un excellent joueur, mais ce n’est pas lui. Ce ne sera pas Erling Haaland non plus et ce ne sera pas Harry Kane, non. J’ai entendu Jéremy Doku aussi, ce ne sera pas lui », a d'abord indiqué Pérez.

Le Real Madrid annonce une folie à 150M€ « En fait, l’offre de 150 millions ne concerne pas un joueur de Premier League. L’offre portera sur un joueur du calibre de Cristiano Ronaldo ou de Kaká. C’est un galactique. J’ai signé Zidane, Figo, Beckham, Cristiano, Kaká… Ce joueur fait partie de cette catégorie. Avec moi, il y aura donc Mourinho, Konaté, Dumfries et le joueur le plus cher de l’histoire du club car oui mardi, ce sera une offre record pour le club. Nous sommes prêts à payer plus de 150 millions d’euros de frais. Ce transfert de 150 millions d’euros ne concerne pas un défenseur. Il pourrait s’agir d’un milieu de terrain ou d’un attaquant, c’est un jeune joueur », a précisé le président du Real Madrid. Et pourtant, il semblerait que le PSG n'ait en réalité rien à craindre pour Vitinha et Neves...