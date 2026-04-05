Zinedine Zidane a dit oui : «C'est fait», la presse espagnole annonce sa prochaine équipe

Depuis 2021, date de son départ du Real Madrid, on n’a plus vu Zinedine Zidane sur un banc de touche. Le temps est passé, mais voilà que le technicien français s’apprête à revenir aux affaires. Les rumeurs ont été nombreuses concernant l’avenir de Zizou, mais voilà que cela serait désormais réglé. La presse espagnole a dévoilé ce dimanche où l’on verrait Zidane d’ici quelques mois.
Avec ce qu’il a fait sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Le Français a ainsi toujours eu une énorme cote sur le marché, ce qui a fait qu’il a reçu de très nombreuses offres depuis qu’il a quitté la Casa Blanca en 2021. Mais voilà que depuis, Zizou n’a pas voulu reprendre du service. Néanmoins, l’attente semble toucher à sa fin puisque très prochainement, on va pouvoir revoir Zidane sur un banc de touche.
Zidane et l’équipe de France, c’est fait !
Alors que Zinedine Zidane n’a connu que le Real Madrid depuis le début de sa carrière d’entraîneur, quel sera alors son prochain défi ? Ce dimanche, AS l’annonce : c’est fait, un accord aurait enfin été finalisé entre Zizou et la fédération française de football pour faire du technicien français le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera ses fonctions et comme annoncé depuis un moment maintenant, Zidane prendra donc la relève à la tête des Beus.
« Il faudra attendre l’après-Coupe du monde pour reparler de cette question »
La presse espagnole annonce donc l’arrivée de Zinedine Zidane à la tête de l’équipe de France. Mais voilà que pour l’officialisation il va falloir encore attendre un peu. En effet, Philippe Diallo, président de la FFF, avait expliqué ne plus vouloir parler de ce dossier jusqu’à la fin de la fin de la Coupe du monde : « Je ne m’exprime plus sur la question du sélectionneur. (…) J’ai tout dit. J’ai dit quelle serait la période. J’ai dit quel serait à peu près le profil. Maintenant, il faudra attendre l’après-Coupe du monde pour reparler de cette question ». Rendez-vous donc quand les Bleus en auront fini avec le Mondial. Espérons le plus tard possible…