Zinedine Zidane a dit oui : «C'est fait», la presse espagnole annonce sa prochaine équipe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis 2021, date de son départ du Real Madrid, on n’a plus vu Zinedine Zidane sur un banc de touche. Le temps est passé, mais voilà que le technicien français s’apprête à revenir aux affaires. Les rumeurs ont été nombreuses concernant l’avenir de Zizou, mais voilà que cela serait désormais réglé. La presse espagnole a dévoilé ce dimanche où l’on verrait Zidane d’ici quelques mois.

Avec ce qu’il a fait sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Le Français a ainsi toujours eu une énorme cote sur le marché, ce qui a fait qu’il a reçu de très nombreuses offres depuis qu’il a quitté la Casa Blanca en 2021. Mais voilà que depuis, Zizou n’a pas voulu reprendre du service. Néanmoins, l’attente semble toucher à sa fin puisque très prochainement, on va pouvoir revoir Zidane sur un banc de touche.

Zidane - «Je ne veux plus le voir» : La rupture irréversible avec un champion du monde 98 ! https://t.co/0336SlVI3b — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

Zidane et l’équipe de France, c’est fait ! Alors que Zinedine Zidane n’a connu que le Real Madrid depuis le début de sa carrière d’entraîneur, quel sera alors son prochain défi ? Ce dimanche, AS l’annonce : c’est fait, un accord aurait enfin été finalisé entre Zizou et la fédération française de football pour faire du technicien français le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera ses fonctions et comme annoncé depuis un moment maintenant, Zidane prendra donc la relève à la tête des Beus.