«Cette histoire commence à m’agacer» : Kylian Mbappé fait craquer un journaliste espagnol !

Axel Cornic

S’il a eu une petite pause pendant la trêve internationale, Kylian Mbappé se retrouve une nouvelle fois au centre des critiques en Espagne. Et ce n’est pas la défaite du Real Madrid face à Majorque de ce samedi (2-1), que le Français a disputé dans son intégralité, qui va changer la situation.

C’est le retour à la vie tumultueuse de LaLiga, pour Kylian Mbappé. Très performant au niveau individuel avec 38 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant du Real Madrid est tout de même l’une des cibles favorites de la presse espagnole. Et ça ne s’arrête pas, puisque les prestations récentes de l’équipe madrilène ne vont pas en s’arrangeant.

Luis Enrique interpelle Didier Deschamps devant la presse : Un joueur du PSG va tout changer en équipe de France ? https://t.co/XzAf9nvHAG — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

« Je pardonne souvent à Mbappé ses défauts, mais... » Les hommes d’Alvaro Arbeloa ont en effet chuté face à Majorque, lors de la 30e journée de Liga. Titulaire, Kylian Mbappé est resté sur la pelouse toute la rencontre, mais n’a pas pu empêcher la défaite du Real Madrid. « Je pardonne souvent à Mbappé ses défauts, car il nous sauve de nombreux matches, mais les jours comme aujourd’hui, je ne le vois pas se rebeller » a notamment déclaré Tomas Roncero, célèbre chroniqueur de AS.