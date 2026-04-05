«Cette histoire commence à m’agacer» : Kylian Mbappé fait craquer un journaliste espagnol !

S’il a eu une petite pause pendant la trêve internationale, Kylian Mbappé se retrouve une nouvelle fois au centre des critiques en Espagne. Et ce n’est pas la défaite du Real Madrid face à Majorque de ce samedi (2-1), que le Français a disputé dans son intégralité, qui va changer la situation.
C’est le retour à la vie tumultueuse de LaLiga, pour Kylian Mbappé. Très performant au niveau individuel avec 38 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant du Real Madrid est tout de même l’une des cibles favorites de la presse espagnole. Et ça ne s’arrête pas, puisque les prestations récentes de l’équipe madrilène ne vont pas en s’arrangeant.
« Je pardonne souvent à Mbappé ses défauts, mais... »
Les hommes d’Alvaro Arbeloa ont en effet chuté face à Majorque, lors de la 30e journée de Liga. Titulaire, Kylian Mbappé est resté sur la pelouse toute la rencontre, mais n’a pas pu empêcher la défaite du Real Madrid. « Je pardonne souvent à Mbappé ses défauts, car il nous sauve de nombreux matches, mais les jours comme aujourd’hui, je ne le vois pas se rebeller » a notamment déclaré Tomas Roncero, célèbre chroniqueur de AS.
« Ils doivent changer la moitié de l’effectif, croyez-moi »
« Je ne l’entends pas dire "je suis là", comme le faisait Cristiano. Cette histoire de "qualité" commence à m’agacer. Je ne sais pas si j’ai besoin d’autant de qualité » a poursuivi le journaliste espagnol, critiquant un Real Madrid qui se retrouve désormais à sept points du FC Barcelone. « Ce que je veux, ce sont des gagnants, et le Real a besoin de gagnants. Ils doivent changer la moitié de l’effectif, croyez-moi. On a de bonnes individualités, mais pas des joueurs qui fracassent leur casier en revenant au vestiaire. Eux, ils restent sur leur téléphone à se demander si l’Atlético va gagner ce soir ».