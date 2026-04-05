Kylian Mbappé ou Antoine Dupont ? Un célébrité française a tranché et dévoile sa préférence

Alors que le football français a Kylian Mbappé comme figure de proue, le rugby français s’appuie lui sur Antoine Dupont. Le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France voit sa cote de popularité grimper en flèche contrairement à l’attaquant du Real Madrid. Entre Mbappé et Dupont, chacun a sa préférence.
A 27 ans, Kylian Mbappé a beau être l'un des meilleurs joueurs du monde, sa cote de popularité est en chute libre depuis quelques années en France. En effet, le capitaine de l'équipe de France est loin d’être la personnalité préférée de ses compatriotes et voilà que ça ne cesse de se détérioré. En parallèle, Antoine Dupont a lui gagné le coeur de nombreux Français grâce à ses performances. Aujourd’hui très apprécié dans l’Hexagone, le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France bénéficie d’une très bonne image.
Clavier penche pour… Mbappé
Malgré sa cote de popularité en chute libre, Kylian Mbappé peut toujours compter sur certains fans. C’est notamment le cas d’une célébrité française : Christian Clavier. En effet, interrogé sur sa préférence entre le joueur du Real Madrid et Antoine Dupont, le comédien a penché en faveur de Mbappé. « Kylian Mbappé ou Antoine Dupont ? Kylian Mbappé. Pourquoi ? Je ne suis pas du tout un amateur de football, mais… Qu’est-ce qui me plait chez Mbappé ? C’est la rapidité. C’est-à-dire que comme était Maradona, c'est un homme qui n’ennuie jamais », a-t-il d’abord lâché au micro de RMC.
« Ces athlètes-là donnent du spectacle »
Préférant Kylian Mbappé à Antoine Dupont, Christian Clavier a ensuite ajouté : « C’est long un match de football, c’est parfois très statique, parfois le score est tellement différent qu’il n'y a plus de suspense et tout d'un coup, ces athlètes, ces immenses champions, il y a quelque chose de l'ordre d'une rapidité, d'un rythme qui est différent des autres, qui est incroyablement fascinant je trouve. C’est au niveau du spectacle. Ces athlètes-là donnent du spectacle ».