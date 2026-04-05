Kylian Mbappé ou Antoine Dupont ? Un célébrité française a tranché et dévoile sa préférence

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le football français a Kylian Mbappé comme figure de proue, le rugby français s’appuie lui sur Antoine Dupont. Le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France voit sa cote de popularité grimper en flèche contrairement à l’attaquant du Real Madrid. Entre Mbappé et Dupont, chacun a sa préférence.

A 27 ans, Kylian Mbappé a beau être l'un des meilleurs joueurs du monde, sa cote de popularité est en chute libre depuis quelques années en France. En effet, le capitaine de l'équipe de France est loin d’être la personnalité préférée de ses compatriotes et voilà que ça ne cesse de se détérioré. En parallèle, Antoine Dupont a lui gagné le coeur de nombreux Français grâce à ses performances. Aujourd’hui très apprécié dans l’Hexagone, le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France bénéficie d’une très bonne image.

Kylian Mbappé : Un an plus tard, ça recommence... https://t.co/VdPyFIwLF3 — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

Clavier penche pour… Mbappé Malgré sa cote de popularité en chute libre, Kylian Mbappé peut toujours compter sur certains fans. C’est notamment le cas d’une célébrité française : Christian Clavier. En effet, interrogé sur sa préférence entre le joueur du Real Madrid et Antoine Dupont, le comédien a penché en faveur de Mbappé. « Kylian Mbappé ou Antoine Dupont ? Kylian Mbappé. Pourquoi ? Je ne suis pas du tout un amateur de football, mais… Qu’est-ce qui me plait chez Mbappé ? C’est la rapidité. C’est-à-dire que comme était Maradona, c'est un homme qui n’ennuie jamais », a-t-il d’abord lâché au micro de RMC.