Mercato - PSG : Une star a déjà vendue la mèche pour ses retrouvailles avec Kylian Mbappé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le Real Madrid. Si le Français a laissé derrière lui de nombreux amis dans le vestiaire parisien, pourrait-il en retrouver un prochainement ? Dernièrement, la presse espagnole avait évoqué de potentielles retrouvailles entre Mbappé et une star du PSG. Mais voilà que le Parisien en question pourrait déjà avoir vendu la mèche à ce propos.

Le Real Madrid fera-t-il prochainement ses emplettes au PSG ? Après Kylian Mbappé, la Casa Blanca pourrait à nouveau piocher au sein du club de la capitale. Alors qu’il a été question d’un intérêt pour Vitinha, on a aussi parlé d’un retour d’Achraf Hakimi chez les Merengue en Espagne. Le Marocain est très proche de Mbappé et des retrouvailles pourraient donc avoir lieu. « Achraf Hakimi souhaite retourner au Real Madrid et est prêt à bouger pour cela », était-il expliqué de l’autre côté des Pyrénées.

«Ousmane Dembélé a une statistique extraordinaire» au PSG : Pierre Ménès n'en revient toujours pas ! https://t.co/AtzyKW91BP — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

Hakimi veut un nouveau contrat au PSG Aujourd’hui, Achraf Hakimi est sous contrat jusqu’en 2029 avec le PSG. Rejoindra-t-il Kylian Mbappé au Real Madrid ? Voilà que le Marocain pourrait avoir d’autres plans. En effet, ce vendredi soir, face à Toulouse, le Parisien a disputé son 200ème match le club de la capitale. Un total qu’Hakimi a visiblement l’intention de faire grimper. C’est ainsi qu’à la fin du match, dans les vestiaires, au moment de faire un discours, il a interpellé Luis Campos… pour un nouveau contrat : « Merci à tous ! C’est vraiment un plaisir de jouer avec tout le monde et j’espère faire beaucoup plus de matchs, seulement si Luis Campos me fait un nouveau contrat ».