Mercato - PSG : Une star a déjà vendue la mèche pour ses retrouvailles avec Kylian Mbappé ?

Après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le Real Madrid. Si le Français a laissé derrière lui de nombreux amis dans le vestiaire parisien, pourrait-il en retrouver un prochainement ? Dernièrement, la presse espagnole avait évoqué de potentielles retrouvailles entre Mbappé et une star du PSG. Mais voilà que le Parisien en question pourrait déjà avoir vendu la mèche à ce propos.
Le Real Madrid fera-t-il prochainement ses emplettes au PSG ? Après Kylian Mbappé, la Casa Blanca pourrait à nouveau piocher au sein du club de la capitale. Alors qu’il a été question d’un intérêt pour Vitinha, on a aussi parlé d’un retour d’Achraf Hakimi chez les Merengue en Espagne. Le Marocain est très proche de Mbappé et des retrouvailles pourraient donc avoir lieu. « Achraf Hakimi souhaite retourner au Real Madrid et est prêt à bouger pour cela », était-il expliqué de l’autre côté des Pyrénées.
Hakimi veut un nouveau contrat au PSG
Aujourd’hui, Achraf Hakimi est sous contrat jusqu’en 2029 avec le PSG. Rejoindra-t-il Kylian Mbappé au Real Madrid ? Voilà que le Marocain pourrait avoir d’autres plans. En effet, ce vendredi soir, face à Toulouse, le Parisien a disputé son 200ème match le club de la capitale. Un total qu’Hakimi a visiblement l’intention de faire grimper. C’est ainsi qu’à la fin du match, dans les vestiaires, au moment de faire un discours, il a interpellé Luis Campos… pour un nouveau contrat : « Merci à tous ! C’est vraiment un plaisir de jouer avec tout le monde et j’espère faire beaucoup plus de matchs, seulement si Luis Campos me fait un nouveau contrat ».
« Achraf est très heureux au Paris Saint-Germain »
Achraf Hakimi semble donc imaginer plutôt son avenir au PSG qu’au Real Madrid. L’agent du Marocain l’avait d’ailleurs confirmé en réponse aux rumeurs venues d’Espagne. En effet, Alejandro Camano avait fait savoir : « Achraf est très heureux au Paris Saint-Germain. Il est vraiment épanoui là-bas et veut remporter la Ligue des Champions une deuxième fois. Il souhaite aller le plus loin possible avec le club. Il lui reste trois ans de contrat avec le PSG et, à l’heure actuelle, il ne pense à rien d’autre qu’au Paris Saint-Germain. Il est très heureux avec son entraîneur, ses coéquipiers et se sent bien. Aujourd’hui, il n’y a aucune possibilité de départ. Des contacts avec le Real Madrid ? Non, il n’y en a jamais eu ».