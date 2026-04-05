Mercato - PSG : Fabrizio Romano confirme le transfert d’un «joueur crucial» !

Pierrick Levallet

Le mercato devrait être assez animé du côté du PSG cet été. Le club de la capitale devrait chercher à se renforcer, mais certains joueurs pourraient aussi quitter le navire à l’issue de la saison. Fabrizio Romano a d’ailleurs confirmé le potentiel transfert d’un joueur jugé « crucial » pour les champions d’Europe 2025.

Le PSG risque de vivre un été 2026 mouvementé sur le mercato. Le club de la capitale semble s’être rendu compte des limites de son effectif et souhaite donc se renforcer à l’issue de la saison. Mais dans le même temps, certains joueurs pourraient quitter le navire une fois l’exercice 2025-2026 arrivé à son terme. Un départ a notamment été évoqué en Espagne il y a quelques jours maintenant.

Mercato - Un joueur du PSG réclame une signature : Est-ce une bonne idée ? https://t.co/BmNKKIZFkP — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

Intertitre 2 Avec le transfert d’Antoine Griezmann à Orlando City officialisé, l’Atlético de Madrid se serait mis en quête d’un nouvel attaquant. Et dans cette optique, les Colchoneros garderaient un œil sur la situation de Kang-In Lee selon la presse espagnole. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, l’international sud-coréen plairait au club madrilène. Et Fabrizio Romano est en mesure de confirmer cette tendance.