Mercato - PSG : Fabrizio Romano confirme le transfert d’un «joueur crucial» !

Le mercato devrait être assez animé du côté du PSG cet été. Le club de la capitale devrait chercher à se renforcer, mais certains joueurs pourraient aussi quitter le navire à l’issue de la saison. Fabrizio Romano a d’ailleurs confirmé le potentiel transfert d’un joueur jugé « crucial » pour les champions d’Europe 2025.
Le PSG risque de vivre un été 2026 mouvementé sur le mercato. Le club de la capitale semble s’être rendu compte des limites de son effectif et souhaite donc se renforcer à l’issue de la saison. Mais dans le même temps, certains joueurs pourraient quitter le navire une fois l’exercice 2025-2026 arrivé à son terme. Un départ a notamment été évoqué en Espagne il y a quelques jours maintenant.
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Avec le transfert d’Antoine Griezmann à Orlando City officialisé, l’Atlético de Madrid se serait mis en quête d’un nouvel attaquant. Et dans cette optique, les Colchoneros garderaient un œil sur la situation de Kang-In Lee selon la presse espagnole. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, l’international sud-coréen plairait au club madrilène. Et Fabrizio Romano est en mesure de confirmer cette tendance.
«L’ailier du PSG est dans une situation spéciale»
« Un joueur sur lequel il faut garder un œil du côté de l’Atlético de Madrid, c’est Kang-In Lee. L’ailier du PSG est dans une situation spéciale. Plusieurs clubs sont intéressés. L’Atlético de Madrid travaille dessus de sûr, il était déjà ciblé il y a quelques mois. Il reste une cible pour Mateu Alemany. Kang-In Lee est aussi dans le viseur de quelques clubs de Premier League. Kang-In Lee, lui, reste un joueur important pour le PSG. Ce n’est pas un titulaire, mais il est vraiment important dans la rotation. En termes de sponsors, il est aussi un joueur crucial en Asie. Donc il y a plusieurs facteurs qui impacteront son transfert » a confié le journaliste spécialiste du mercato sur sa chaîne YouTube. Affaire à suivre...