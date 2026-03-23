Mercato : Transfert imminent pour Antoine Griezmann, son futur salaire déjà connu ?

Pierrick Levallet

Nouveau clap de fin pour Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid ? Sous contrat jusqu’en juin 2027 chez les Colchoneros, l’ancien international français devrait quitter l’Espagne à l’issue de la saison. L’attaquant de 35 ans devrait découvrir un nouveau championnat une fois l’exercice 2025-2026 terminé, et son futur salaire serait d’ores et déjà connu.

L’aventure d’Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid est en train de toucher à sa fin. Revenu dans la capitale espagnole en 2021 après un passage mitigé au FC Barcelone, l’ancien international français devrait partir à l’issue de la saison. Sous contrat jusqu'en juin 2027 chez les Colchoneros, l’attaquant de 35 ans voudrait s’offrir une fin de carrière paisible, et aurait déjà trouvé sa prochaine destination.

Griezmann : Ses successeurs trouvés en équipe de France, Deschamps dévoile deux noms⁰ https://t.co/mS8qpBeBzJ — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

Direction la MLS pour Antoine Griezmann Comme rapporté par RMC Sport, Antoine Griezmann serait en Floride pour finaliser son transfert à Orlando City en MLS. Le champion du monde 2018 aurait reçu l’aval de l’Atlético de Madrid pour se rendre aux Etats-Unis pendant la trêve internationale. Grizou négocierait les termes de son futur contrat. Un bail de deux ans serait prévu, et une troisième année serait à l’étude. Antoine Griezmann devrait en tout cas y percevoir un salaire de 10M€ par an.