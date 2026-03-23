Mercato - L'OM s'est «battu» pour l'avoir : Le transfert qui inquiète l'After Foot

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sur le marché des transferts, l'OM s'est montré très actif que ce soit l'été dernier ou bien en janvier. Le club phocéen s'est renforcé avec des nouveaux venus. Des recrues ont apporté, mais voilà que pour d'autres, ce n'est pas forcément le cas. D'ailleurs, à l'occasion de l'After Foot, une recrue de l'OM a fait réagir...

Décidément, la saison de l'OM est loin d'être un long fleuve tranquille. Ayant déjà connu des périodes de fortes turbulences dernièrement, le club phocéen vient de perdre à domicile face au LOSC en Ligue 1. Pourtant, les joueurs d'Habib Beye n'ont plus que le championnat à jouer après avoir été éliminés de la Ligue des Champions et de la Coupe de France. L'OM s'était toutefois préparé à jouer sur tous les tableaux, allant même jusqu'à se montrer très actif à l'occasion du dernier mercato hivernal.

OM : Medhi Benatia contre un supporter, le règlement de comptes sur les réseaux ! https://t.co/l9OUz0X86a — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

Abdelli déçoit à l'OM En janvier, alors que l'OM n'était pas encore éliminé de la Ligue des Champions et de la Coupe de France, le club phocéen s'est renforcé. Parmi les arrivées, on pouvait notamment retrouver celle d'Himad Abdelli. L'international algérien était arrivé en provenance d'Angers au terme d'un long feuilleton. Le milieu de terrain avait d'ailleurs préféré signer à l'OM plutôt qu'à l'OL. Alors qu'on attendait beaucoup d'Abdelli à Marseille, c'est finalement une grande déception. Et ce n'est pas Daniel Riolo qui dira le contraire...