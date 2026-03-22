«Arrête de faire le mariole» : Une bagarre avait éclaté à l’OM, «on s’en met une comme il faut»  

On a pu le voir en début de saison à l’OM avec Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, il y a parfois de l’électricité dans l’air entre des coéquipiers, qui peuvent en venir aux mains. Ce n’était d’ailleurs pas la première fois qu’une altercation de la sorte éclatait à Marseille. En effet, il y a quelques années, une scène similaire avait eu lieu en marge d’un entrainement de l’OM et un joueur concerné avait témoigné.
Coéquipiers à l’OM, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en étaient donc venus aux mains en début de saison. Entre les deux coéquipiers, cela aurait même été très violent si l’on en croit les témoignages de ceux qui ont vu la scène. Alors que cette altercation avait fait énormément, ce n’est pas la première ni la dernière à éclater dans un vestiaire. C’est même déjà arrivé à l’OM. C’est ainsi que Brice Dja Djédjé et André-Pierre Gignac avaient eux aussi eu une violente explication alors qu’ils étaient coéquipiers à Marseille.
« Si t’es un homme, viens on va dans le vestiaire »
Invité de l’émission Le Vestiaire en 2017, Brice Dja Djédjé avait d’ailleurs raconté comment cette bagarre avec André-Pierre Gignac avait éclaté. Ainsi, l’ancien défenseur de l’OM confiait : « A l’époque où j’avais signé à Marseille, avant d’attaquer la saison, à l’entraînement, on faisait des 5 contres 5, on prenait l’eau. Dans mon équipe à l’époque, il y avait Valbu (Mathieu Valbuena), Dédé Gignac, et deux joueurs de la réserve. On prenait l’eau comme pas possible, on perdait, tous les matches on les perdait. Et Dédé Gignac, dès qu’il avait la balle : Boum. Il frappait. Au bout d’un moment on se regarde, je le regarde et moi je lui dis « Oh mais Dédé, depuis tout à l’heure on perd, t’en as pas marre de perdre ? ». Il me sort un truc, et moi je lui dis « Ecoute, arrête de faire le mariole devant tout le monde, si t’es un homme, viens on va dans le vestiaire ». Le coach de l’époque c’était José (Anigo), qui était un petit peu surpris ».
« On va dans le vestiaire, on s’en met une comme il faut »
Brice Dja Djédjé ne s’était alors pas défilé face à André-Pierre Gignac. Bien au contraire… « Du coup moi j’enlève la chasuble, je la pose par terre et je me dirige vers le vestiaire. Je me tourne et je lui dis « Viens si t’es un homme, suis moi ». Dédé Gignac vient, on va dans le vestiaire, on s’en met une comme il faut. Et bizarrement, on finit de se battre, et on repart sur le terrain, comme si de rien n’était. Et on joue, on joue, et bizarrement, on gagne le tournoi. On a fait ça, c’est passé, et après Dédé me prenait comme son petit frère, on était vraiment proches, il me donnait des conseils. C’est pour dire que ce n’est pas parce qu’on se bat, qu’on s’embrouille qu’il faut forcément se prendre la tête et rester dans son coin comme des petits gamins », avait-il ensuite poursuivi.