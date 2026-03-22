«Arrête de faire le mariole» : Une bagarre avait éclaté à l’OM, «on s’en met une comme il faut»  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On a pu le voir en début de saison à l’OM avec Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, il y a parfois de l’électricité dans l’air entre des coéquipiers, qui peuvent en venir aux mains. Ce n’était d’ailleurs pas la première fois qu’une altercation de la sorte éclatait à Marseille. En effet, il y a quelques années, une scène similaire avait eu lieu en marge d’un entrainement de l’OM et un joueur concerné avait témoigné.

Coéquipiers à l’OM, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en étaient donc venus aux mains en début de saison. Entre les deux coéquipiers, cela aurait même été très violent si l’on en croit les témoignages de ceux qui ont vu la scène. Alors que cette altercation avait fait énormément, ce n’est pas la première ni la dernière à éclater dans un vestiaire. C’est même déjà arrivé à l’OM. C’est ainsi que Brice Dja Djédjé et André-Pierre Gignac avaient eux aussi eu une violente explication alors qu’ils étaient coéquipiers à Marseille.

Mercato - OM : Greenwood n’est «pas heureux», il a déjà choisi sa prochaine destination https://t.co/0dIW97LHVH — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

« Si t’es un homme, viens on va dans le vestiaire » Invité de l’émission Le Vestiaire en 2017, Brice Dja Djédjé avait d’ailleurs raconté comment cette bagarre avec André-Pierre Gignac avait éclaté. Ainsi, l’ancien défenseur de l’OM confiait : « A l’époque où j’avais signé à Marseille, avant d’attaquer la saison, à l’entraînement, on faisait des 5 contres 5, on prenait l’eau. Dans mon équipe à l’époque, il y avait Valbu (Mathieu Valbuena), Dédé Gignac, et deux joueurs de la réserve. On prenait l’eau comme pas possible, on perdait, tous les matches on les perdait. Et Dédé Gignac, dès qu’il avait la balle : Boum. Il frappait. Au bout d’un moment on se regarde, je le regarde et moi je lui dis « Oh mais Dédé, depuis tout à l’heure on perd, t’en as pas marre de perdre ? ». Il me sort un truc, et moi je lui dis « Ecoute, arrête de faire le mariole devant tout le monde, si t’es un homme, viens on va dans le vestiaire ». Le coach de l’époque c’était José (Anigo), qui était un petit peu surpris ».