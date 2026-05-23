Bradley Barcola à Liverpool : Fabrizio Romano confirme la menace pour le PSG !

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Liverpool est revenu à la charge pour boucler la signature de Bradley Barcola, et ce, après avoir été snobé par le joueur lors du dernier mercato estival. Une information confirmée par le journaliste italien Fabrizio Romano sur YouTube.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola aurait pu changer de club lors du dernier mercato estival. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Liverpool a tenté d'arracher l'international français au club de la capitale à l'intersaison 2025. Si Bradley Barcola a beaucoup réfléchi, il a tout de même décidé de rester au PSG, et ce, pour tenter de remporter une deuxième Ligue des Champions de suite. Cette mission pourrait d'ailleurs être remplie le samedi 30 mai. Le PSG ayant rendez-vous avec Arsenal en finale au Stade Ferenc-Puskás de Budapest.

«Liverpool l’apprécie vraiment beaucoup» Malgré son échec avec Bradley Barcoa l'été dernier, Liverpool est revenu à la charge, comme révélé par Le 10 Sport le 10 mai. Et cette fois, les Reds pourraient faire plier à la fois l'attaquant de 23 ans et le PSG. En effet, le numéro 29 de Luis Enrique est clairement emballé par le projet proposé par le club anglais, mais aussi par la perspective d'évoluer en Premier League. De son côté, le PSG est à l'écoute et n'exclut pas de vendre Bradley Barcola s'il exprime sa volonté de partir.