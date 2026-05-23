Kylian Mbappé fait ses adieux à un joueur du Real Madrid !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la saison a pris fin, le Real Madrid en profite pour officialiser plusieurs départs. Ainsi, vendredi soir, un communiqué a confirmé le départ de David Alaba. Et c'est visiblement une perte important pour Kylian Mbappé qui lui a rendu un vibrant hommage.

Après une saison décevante et conclue sans trophée, le Real Madrid semble avoir l'intention de tourner la page afin de repartir sur un nouveau projet. Dans cette optique, Alvaro Arbeloa a d'ores et déjà annoncé qu'il quitterait son poste d'entraîneur, tandis que Dani Carvajal, légende du club, va lui aussi partir. Mais ce n'est pas tout. En effet, vendredi soir, le Real Madrid a officialisé le départ de David Alaba dont le contrat arrivait à son terme. « Le Real Madrid C. F. et David Alaba ont convenu de mettre fin à son parcours en tant que joueur de notre club à la fin de la présente saison », expliquait le communiqué du club merengue.

Mbappé rend hommage à Alaba Arrivé en 2021 en provenance du Bayern Munich, David Alaba a ainsi eu le droit à un hommage de Florentino Pérez. « David Alaba emporte avec lui l’affection de tout le madridisme pour son dévouement, son travail et une image emblématique de notre parcours vers la quatorzième Ligue des Champions, qui a symbolisé la célébration d’une victoire et qui fait désormais partie de l’histoire de notre club. Le Real Madrid sera toujours sa maison », confiait le président du Real Madrid dans le communique du club.