Un entraîneur proche de se faire virer : L'OM va en profiter ?

Après une saison plus que délicate, Habib Beye ne devrait pas être conservé par l'OM qui cherche donc un nouvel entraîneur. Dans cette optique, les décideurs marseillais ne devraient pas rester insensibles à l'information selon laquelle Sergio Conceiçao pourrait être démis de ses fonctions à Al-Ittihad.
Au terme d'une saison très compliquée qui a vu Roberto De Zerbi s'en aller en début d'année, l'OM devrait une nouvelle fois changer d'entraîneur. Et pour cause, Habib Beye n'a rempli aucun des objectifs fixés par la direction marseillaise à savoir remporter la Coupe de France et terminer sur le podium en Ligue 1. Résultat, l'ancien coach du Stade Rennais est plus que jamais sur la sellette. Jusque-là, les noms de Bruno Génésio et de Christophe Galtier sont les principaux cités pour le remplacer.
Sergio Conceiçao bientôt libre ?
Cependant, l'OM pourrait être particulièrement attentif à la situation d'un autre coach, à savoir Sergio Conceiçao. Et pour cause, selon les informations du journaliste italien Gianluigi Longari, « la direction d'Al-Ittihad serait encline à mettre fin à sa collaboration avec Sergio Conceição avant la saison prochaine ». Il faut dire que le club de Djeddah, champion en titre en Arabie Saoudite n'a terminé que cinquième cette saison ce qui fragilise la position du technicien portugais qui a plusieurs fois été cité dans le viseur de l'OM, notamment avant l'arrivée de Roberto De Zerbi.
Une opportunité pour l'OM ?
Il y a quelques jours, le journaliste de L'EQUIPE, Mathieu Grégoire, rappelait d'ailleurs que Sergio Conceiçao avait toujours regretté de ne pas avoir signé à l'OM. « J'aime bien Sérgio Conceição. Il peut être volcanique, mais quand on est resté 7 ans à Porto... c'est un gros club sur le plan de la pression. C'est un mec très intéressé par l'OM. Il regrette de ne pas être venu il y a 2 ans et d'avoir mis trop de temps à digérer ce départ de Porto. Il y a une part de regret chez lui », confiait-il auprès de Football Club de Marseille. Le technicien portugais va peut-être avoir une autre opportunité.