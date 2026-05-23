Un entraîneur proche de se faire virer : L'OM va en profiter ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison plus que délicate, Habib Beye ne devrait pas être conservé par l'OM qui cherche donc un nouvel entraîneur. Dans cette optique, les décideurs marseillais ne devraient pas rester insensibles à l'information selon laquelle Sergio Conceiçao pourrait être démis de ses fonctions à Al-Ittihad.

Au terme d'une saison très compliquée qui a vu Roberto De Zerbi s'en aller en début d'année, l'OM devrait une nouvelle fois changer d'entraîneur. Et pour cause, Habib Beye n'a rempli aucun des objectifs fixés par la direction marseillaise à savoir remporter la Coupe de France et terminer sur le podium en Ligue 1. Résultat, l'ancien coach du Stade Rennais est plus que jamais sur la sellette. Jusque-là, les noms de Bruno Génésio et de Christophe Galtier sont les principaux cités pour le remplacer.

Sergio Conceiçao bientôt libre ? Cependant, l'OM pourrait être particulièrement attentif à la situation d'un autre coach, à savoir Sergio Conceiçao. Et pour cause, selon les informations du journaliste italien Gianluigi Longari, « la direction d'Al-Ittihad serait encline à mettre fin à sa collaboration avec Sergio Conceição avant la saison prochaine ». Il faut dire que le club de Djeddah, champion en titre en Arabie Saoudite n'a terminé que cinquième cette saison ce qui fragilise la position du technicien portugais qui a plusieurs fois été cité dans le viseur de l'OM, notamment avant l'arrivée de Roberto De Zerbi.